Seis personas permanecen hospitalizadas tras explosión en Waldo’s de Hermosillo

Una persona que había sido dada de alta en la Unidad de Medicina Familiar 37 del IMSS reingresó al Hospital Infantil de Sonora.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que seis personas permanecen hospitalizadas tras la explosión registrada en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas y 12 heridas.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Fiscalía, una persona que había sido dada de alta en la Unidad de Medicina Familiar No. 37 del IMSS reingresó al Hospital Infantil del Estado de Sonora IMSS-Bienestar, con lo que el número de hospitalizados subió nuevamente a seis.

Según información proporcionada por la Secretaría de Salud, sube el número a seis hospitalizados por un reingreso que, ya habiendo sido dado de alta de la UMF 37 del IMSS, volvió a solicitar valoración en el HIES IMSS-Bienestar, siendo ingresada a urgencias”, precisó la FGJE Sonora en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Pacientes hospitalizados y estado de salud

Las autoridades detallaron la distribución actual de las víctimas que continúan internadas:

2 pacientes en la Clínica del Noroeste

1 paciente en el Hospital Ocaranza del ISSSTE

1 paciente en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 del IMSS Ordinario

1 paciente en el HGZ No. 2 del IMSS Ordinario

1 paciente en el HIES IMSS-Bienestar

El médico intensivista a cargo de los dos pacientes internados en la Clínica del Noroeste informó que por el momento no es inminente su traslado fuera del estado, al considerarse su condición como estable dentro de la gravedad.

El impacto del siniestro

La explosión del Waldo’s se registró en el corazón comercial de Hermosillo y dejó una de las tragedias más graves en la historia reciente del estado: 23 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras severas y afectaciones respiratorias por inhalación de gases tóxicos.

El fiscal general Gustavo Salas Chávez reiteró que la principal línea de investigación apunta a un evento accidental, posiblemente relacionado con un transformador eléctrico ubicado dentro del establecimiento.

Hasta el momento no tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional”, enfatizó el fiscal.

No descartamos ninguna línea de investigación, pero no existe ningún elemento de prueba que apunte a una causa deliberada”, añadió.

Identificación de víctimas y acompañamiento a familias

Durante los últimos días, la Fiscalía de Sonora, junto con el IMSS, ISSSTE y Protección Civil, ha mantenido un proceso de identificación y acompañamiento a los familiares de las víctimas. Entre los primeros listados de heridos se identificaron a personas de entre 15 y 80 años, provenientes de distintos puntos de Hermosillo y municipios aledaños.

Los hospitales involucrados reportaron que algunos pacientes optaron por el alta voluntaria, mientras otros permanecen bajo observación médica debido a quemaduras de segundo y tercer grado, así como complicaciones respiratorias.

Solidaridad y seguimiento institucional

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reafirmó su compromiso de brindar apoyo total a las víctimas y sus familias, además de garantizar una investigación transparente sobre el origen del siniestro.

La empresa Waldo’s también expresó su solidaridad y aseguró que colaborará con las autoridades “de manera transparente y responsable” en las diligencias periciales.

Por el momento, los equipos de bomberos y peritos especializados continúan trabajando en la zona cero para evaluar los daños estructurales y permitir el ingreso seguro a las áreas donde se sospecha que se originó la explosión.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR