Todo un éxito el festival Xantolo Altamira 2025

Durante el evento, se entregaron los premios a los ganadores de los concursos de Altares de Muertos, Catrinas y Viejadas

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con gran éxito y un ambiente lleno de color, tradición y alegría familiar, se llevó a cabo la premiación de los concursos del Festival Xantolo Altamira 2025, encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez y la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, quienes reconocieron el talento, la creatividad y el entusiasmo de los participantes en las distintas categorías.

Durante el evento, se entregaron los premios a los ganadores de los concursos de Altares de Muertos, Catrinas y Viejadas, además de presenciar el espectacular desfile de Altares Flotantes en la hermosa Laguna del Champayán, que se consolidó como uno de los atractivos más esperados de la festividad.

En la categoría Altares Tradicionales nivel medio superior y superior, el primer lugar fue para el CBTis 105 “Armando Martínez Saucedo”, con un premio de 10 mil pesos; el segundo lugar lo obtuvo la Preparatoria Tecnológica Municipal, con 8 mil pesos, y el tercero correspondió a la Universidad Politécnica de Altamira, con 6 mil pesos.

En Altares Tradicionales nivel básico, el primer lugar lo obtuvo la Escuela Primaria “Eusebia Banda Sevilla”, con 10 mil pesos; el segundo lugar fue para la Supervisión 29 de Telesecundarias, con 8 mil pesos, y el tercer lugar para la Escuela Primaria “María Guadalupe Jaime Garza”, con 6 mil pesos.

Los Altares Flotantes también deslumbraron a los asistentes con su creatividad y misticismo. El Instituto Tecnológico de Altamira se llevó el primer lugar, seguido de la Preparatoria Tecnológica Municipal en segundo, y la Universidad Politécnica de Altamira en tercer lugar.

En el concurso de Catrinas, el primer lugar fue para “La Dama del Horno”, con un premio de 12 mil pesos; el segundo lugar para “La Calaverita de Azúcar”, con 10 mil pesos, y el tercer lugar para “Zacil-Ha”, con 8 mil pesos.

Las Viejadas infantiles también llenaron de diversión y talento el escenario: el primer lugar fue para “Mitotiqui 2025” y el segundo lugar para la Escuela Primaria “Eusebia Banda Sevilla”.

En las Viejadas de adultos, el primer lugar lo obtuvo el grupo “Flores Magón” de Pueblo Viejo, Veracruz; el segundo lugar fue para el Instituto Tecnológico de Altamira, y el tercer sitio para “Los Originales de Miramar”.

El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez destacó el entusiasmo de la comunidad y el fortalecimiento de las tradiciones que distinguen al municipio, mientras que la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, reconoció la participación de niños, jóvenes y adultos en este encuentro cultural que promueve la unión familiar y el orgullo altamirense.

“El Festival Xantolo Altamira 2025 refleja nuestras raíces, nuestra identidad y la calidez de nuestra gente. Agradecemos a todos los que se sumaron a esta gran celebración”, expresó el alcalde.

El Festival Xantolo Altamira 2025 reafirma así su posición como una de las celebraciones más importantes del sur de Tamaulipas, uniendo tradición, cultura y convivencia familiar.

Por. Óscar Figueroa