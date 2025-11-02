Tras despertar de coma acusa a su novia con la Policía de provocar el accidente que lo terminaría matando

Un joven de 22 años sufrió un accidente que lo dejó en coma después de romperse el cuello, la espalda, clavícula, la pierna y el tobillo. Antes de morir, Daniel despertó para revelar que su novia provocó el accidente

ESTADOS UNIDOS.- Daniel Waterman, de 22 años, sufriría un accidente en febrero que le terminaría costando la vida 9 meses después. Según los reportes, el originario de Liverpool, Nueva York viajaba de copiloto al momento del accidente automovilístico. Lo que llamó la atención de su caso fue que despertó del coma antes de morir para indicar a la Policía que su novia provocó el accidente.

De acuerdo con los informes oficiales, Waterman habría despertado para decirle a la Policía que su novia, quien iba al volante, provocó intencionalmente el choque que lo dejaría en coma y posteriormente le quitaría la vida. La información sobre su despertar se compartió en el informe de Florida Highway Patrol, donde se aseguró que después de meses en coma, despertó poco antes de morir y expresar lo que habría ocurrido en el momento del accidente de auto que lo dejó en la cama.

«No me importa lo que pase, recibirás lo que te mereces», fueron las palabras que indicó Waterman a la Policía antes de morir. De acuerdo con la información en el informe oficial, las palabras que mencionó el joven de 22 años fueron dichas por Leigha Mumby, la mujer manejaba, antes de provocar el impactado del vehículo.

Se tiene que mencionar que antes de las declaraciones de Daniel Waterman, en la investigación se había acusado a Mumby de conducción temeraria y agresión con arma mortal, pero había sido declarada como inocente. Tras la confesión del joven, la fiscalía elevó los cargos y fue ingresada en la cárcel con una fianza de 150,000 dólares que fue pagada.

«No fue un accidente», dijo el abogado de la familia Waterman

Tras las declaraciones que habría dado Daniel a la Policía antes de morir cambiaron todo el sentido de la investigación. El abogado de la familia aseguró que hay pruebas que demuestran que no fue un accidente, sino que Leigha no usó los frenos y que el coche seguía acelerando al momento del impacto en la carretera de Florida.

Otro detalle importante que indicó una persona del entorno familiar fue que Mumby se encontraba embarazada, por lo que la pareja estaba esperando a una niña. El familiar de Daniel aseguró que el joven de 22 años se encontraba muy emocionado por convertirse en padre. La bebé ya habría nacido en la actualidad.

Daniel habría asegurado que su novia provocó el accidente | FB: Heather Waterman

El accidente que le quitó la vida a Daniel Waterman

Los informes de la Florida Highway Patrol indican que Leigha Mumby se encontraba manejando el auto, mientras que Daniel iba de copiloto, por una carretera en Florida el pasado mes de febrero. En la investigación se determinó que la pareja venía discutiendo. El motivo de la discusión habría sido provocado cuando Mumby le indicó que estaba embarazada, pero al mismo tiempo recibe un mensaje de otra mujer.

La novia de Daniel habría provocado el accidente que le costó la vida a Waterman | FB: Heather Waterman

En el informe se indicó que Waterman intentó escapar del coche, pero la mujer comenzó a acelerar a más de 90 mph y terminó estrellándose contra un árbol. El impacto le provocaría múltiples lesiones a Daniel, para ser más precisos se rompió: el cuello, la espalda, clavícula, la pierna y el tobillo.

«‘No me importa lo que pase. Obtendrás lo que mereces’, dijo Mumby antes de estrellar el coche», habría dicho Waterman a la Policía al despertar, según reportó Florida Highway Patrol.

Tras la muerte del joven de 22 años, la familia pelea por la custodia de la bebé que tuvo Leigh Mumby. Se tiene que mencionar que la familia espera poder realizar un examen de paternidad para determinar si la niña lleva los genes de Waterman. En caso de que los estudios revelen que Daniel era el padre, la familia luchará por quedarse con la custodia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.