Uruapan: Componen corrido al alcalde Carlos Manzo asesinado anoche

El mundo del internet no se quedó atrás, pues en menos de 24 horas del acontecimiento, se dio a conocer un corrido, el cual habla del asesinato del edil michoacano, Carlos Manzo.

URUAPAN, MICHOACÁN.- Desde muy temprano innumerables han sido las muestra de solidaridad entorno al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien el día de ayer por la noche sufriera un atentado que le costó la vida.

Tras el hecho, en su cuenta oficial de Facebook se anunció horarios y lugar en donde se llevaría a cabo la exequias del alcalde, que se hiciera famoso por ser muy directo en la palabra y proteger a los pobladores del municipio michoacano haciéndole frente a la corrupción y a la delincuencia.

A los funerales, miles de personas acudieron a darle el último adiós, así como diversas personalidades de la política nacional e internacional dedicaron espacio en sus redes sociales para recordar su labor como servidor público.

Componen corrido

Ante esta noticia, el mundo del internet no se quedó atrás, pues en menos de 24 horas del acontecimiento, fue dado a conocer una composición musical, la cual habla del asesinato y describe la forma de ser de Carlos Manzo.

Se fue otro mexicano que no se sabía rajar», se puede escuchar es una de las estrofas del corrido que le fue dedicado al edil michoacano, acompañada de otra frase dura que dice “México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán»

El video fue publicado a través de una cuenta de TikTok, logrando superar los 174 mil likes y 31 mil compartidos en menos de 12 horas. La pieza musical además de contar como fue el ataque, tambien condena los hechos de violencia que ocurren en México.

En mero Día de los Muertos, la tragedia ocurrió, de tres impactos de bala, Carlos Manzo falleció. En Uruapan, Michoacán, de luto el pueblo vistió», es como comienza el corrido.

Cabe destacar que el lamentable asesinato del alcalde quedó registrado en un video durante las celebraciones por el Día de Muertos en dicho municipio de Michoacán; el material se hizo viral en redes sociales, provocando la indignación de miles de mexicanos.

Dos hombres que iban armados, no tuvieron compasión, dispararon sin piedad, cumpliendo con su misión, a uno lo capturaron y al otro se le abatió. Lo que le hicieron a Carlos, en la historia va a quedar, ya se fue otro mexicano, que no se sabía rajar. México viste de rojo, y ahora Uruapan, Michoacán», se puede escuchar en el corrido, el cual describe como sucedieron los hechos.

¿Quién era Carlos Manzo? Carlos Manzo fue diputado federal por el Distrito 9 de 2021 a 2024, pero llegó al cargo en Uruapan por la vía de los independientes en el movimiento «Sin sombrero». El alcalde de Uruapan le hacía frente a la inseguridad de su localidad, sin embargo, al tomar el cargo recibió al menos seis amenazas con tan solo cuatro días.

¿Qué dice la autoridad?

Esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con los integrantes del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional para hacer un seguimiento puntual del caso.

Tras la cita, el titular de la Secretaría de Segurida Publica y Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, celebró una conferencia de prensa donde ofreció algunos detalles de este homicidio.

En su ponencia, el secretario mencionó que los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público, dejando en claro que no habrá impunidad en el caso y que se llegará hasta las últimas consecuencias.

