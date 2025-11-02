Waldo’s anuncia que apoyará a familias de las víctimas de la explosión

HERMOSILLO, SONORA.- La empresa Waldo’s afirmó que apoyará a las familias de las víctimas y colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos del incidente ocurrido en una de sus tiendas en Hermosillo, Sonora.

La familia Waldo’s está profundamente dolida y consternada por los trágicos hechos ocurridos ayer en nuestra sucursal del centro de Hermosillo”, señaló la empresa en un comunicado.

Destacó que, en este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas.

Asimismo, la empresa enumeró las acciones que están implementando:

1-Estamos presentes: Mantenemos una estrecha comunicación con las autoridades desde el primer momento para ponernos a la orden y, lo más importante, iniciar el acompañamiento a los afectados.

2- Acción inmediata: Hemos puesto en marcha todos nuestros esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionaremos de manera urgente los recursos necesarios.

3- Colaboración total: Estamos colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y con todas las autoridades para esclarecer las causas de este terrible suceso.

«Nuestra prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos”, afirmó la empresa.

Seis personas siguen hospitalizadas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que seis personas permanecen hospitalizadas tras la explosión registrada en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas y 12 heridas.

De acuerdo con la más reciente actualización de la Fiscalía, una persona que había sido dada de alta en la Unidad de Medicina Familiar No. 37 del IMSS reingresó al Hospital Infantil del Estado de Sonora IMSS-Bienestar, con lo que el número de hospitalizados subió nuevamente a seis.