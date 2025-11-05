Aprueban reforma para cancelación con un click en plataformas digitales para evitar abusos

El Senado aprobó una reforma que permitirá cancelar suscripciones digitales con un solo clic, evitando abusos y cobros automáticos sin consentimiento informado de los consumidores

Por unanimidad, el Pleno del Senado consumó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados para permitir a los usuarios realizar la cancelación automática (con un click) de suscripciones en plataformas digitales.

Con esta reforma se adicionan las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a través la cual norma la celebración de las transacciones efectuadas, a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, entre proveedores y consumidores.

El senador por Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, detalló que con esta modificación se busca frenar los abusos de proveedores de plataformas digitales, quienes facilitan el registro pero ponen trámites engorrosos y cobros excesivos por cancelar los servicios.

Así, la reforma que pasa al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estipula que el proveedor deberá implementar un mecanismo que, sin contravenir las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata.

Consentimiento del consumidor para aplicar cobros recurrentes

El proveedor también deberá informar de forma clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, su periodicidad, monto y fecha de cobro.

“Cualquier cobro recurrente requerirá consentimiento expreso e informado del consumidor. Se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, permitiendo su cancelación sin penalización”, precisa la modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO