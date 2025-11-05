Aseguran avances y calidad en el Plan Emergente de Bacheo 2025

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, afirmó que el Plan Emergente de Bacheo 2025 avanza con resultados positivos y el reconocimiento de la ciudadanía, tras supervisar personalmente los trabajos que se realizan en distintos sectores de la capital tamaulipeca.

“He recorrido personalmente las calles de Ciudad Victoria y he estado en los puntos donde el plan emergente de bacheo está avanzando. He podido corroborar con mis propios ojos que el trabajo se está haciendo bien, con orden, con disciplina y con resultados”, expresó el presidente municipal.

Gattás Báez destacó que el esfuerzo de las cuadrillas municipales ha sido bien recibido por los habitantes, quienes han manifestado comentarios favorables ante la mejora en la infraestructura vial.

“En estos días hemos recibido muchos comentarios de la gente que reconoce el esfuerzo y sabe que estamos cumpliendo. Esa es la mayor motivación: escuchar en las calles que hay resultados y que las cosas se están haciendo bien”, añadió.

Durante una supervisión reciente, el edil explicó que los trabajos se ejecutan con material asfáltico de primera calidad y bajo procesos controlados para garantizar mayor durabilidad, aunque reconoció que eso puede hacer que las labores avancen a un ritmo más lento.

“Se están haciendo cortes precisos, se sella, se compacta y se hacen pruebas de laboratorio. Queremos que el trabajo quede bien hecho, no que se repare una y otra vez el mismo bache”, detalló.

El alcalde pidió paciencia a los automovilistas por las molestias que pueden generar las obras, pero aseguró que los beneficios serán duraderos.

“Sabemos que estas obras pueden provocar tráfico, pero cada minuto de espera valdrá la pena porque se traducirá en una ciudad con mejor movilidad”, dijo.

Asimismo, anunció que el programa de rehabilitación vial continuará durante todo 2026 como parte del Programa Anual de Mantenimiento Vial, y adelantó que ya solicitó a su equipo financiero una ampliación presupuestal para reforzar las acciones.

“Me reuní con la tesorera, el oficial mayor y el secretario de Obras Públicas para pedir una ampliación del presupuesto de bacheo para el próximo año”, informó.

Gattás Báez subrayó que el compromiso de su administración es mantener un trabajo constante en infraestructura, con el objetivo de construir una Ciudad Victoria más funcional, segura y con mejor movilidad para todos los habitantes.

Por Raúl López García