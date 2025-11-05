Autoridades consolidan bloque de atención ante fenómeno sin precedente de socavones en el sur de Tamaulipas

Ante el fenómeno sin precedente de socavones que se ha registrado en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero, autoridades estatales y municipales mantienen una estrategia conjunta para atender de manera integral esta situación que ha impactado el subsuelo urbano de la zona conurbada.

De manera coordinada con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, COMAPA SUR continúa trabajando de forma acelerada en la atención y reparación de los hundimientos que, de manera extraordinaria, se han presentado en diferentes puntos de ambos municipios.

A la fecha, se tienen identificados 231 hundimientos, de los cuales el organismo operador ha atendido 135, mediante la rehabilitación completa de líneas de tubería, sustitución de tramos dañados y restitución del pavimento, lo que representa un avance constante en la recuperación y fortalecimiento del sistema sanitario regional.

Este bloque de atención, respaldado por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y con la asesoría técnica de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, agrupa los esfuerzos de COMAPA SUR y los gobiernos municipales para evaluar, contener y reparar las afectaciones derivadas de un proceso natural inusual.

El fenómeno tiene su origen en filtraciones de humedad en el subsuelo, relacionadas con la presencia de ríos, lagunas y la cercanía con el mar, lo que provoca saturación del terreno. A esto se suma la antigüedad de la red sanitaria y la falta de mantenimiento integral durante décadas, condiciones que han contribuido al debilitamiento de algunos tramos del drenaje.

Ante la magnitud del fenómeno, las autoridades han coincidido en la necesidad de fortalecer este bloque de atención con la participación de la Federación, para canalizar recursos adicionales y desarrollar un plan de intervención integral que permita atender de fondo esta problemática y modernizar la infraestructura sanitaria en toda la zona conurbada sur.

