Correlón causa carambola frente a Puerta de Hierro

Su exceso de velocidad y falta de pericia al conducir provocó daños materiales que aproximados a los 30 mil pesos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un choque múltiple se registró la mañana de este martes en el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro.

De acuerdo con información de las autoridades, el percance fue de consideración; sin embargo, a pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas heridas.

Los vehículos involucrados fueron una camioneta tipo panel, un Mazda de reciente modelo y un Chevrolet Aveo.

El accidente ocurrió en los carriles que corren de poniente a oriente. Según versiones preliminares, los factores que intervinieron fueron la velocidad excesiva y la falta de precaución al manejar.

Testigos refirieron que la camioneta impactó por alcance al Mazda, cuyo conductor perdió el control de la unidad y a su vez chocó contra el Chevrolet Aveo.

Personal de Tránsito Estatal se presentó en el sitio para levantar el reporte correspondiente y mediar para que las partes llegaran a un arreglo.

Los daños materiales se estimaron en aproximadamente 30 mil pesos.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón