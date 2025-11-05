Correlón causa carambola frente a Puerta de Hierro

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un choque múltiple se registró la mañana de este martes en el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Puerta de Hierro.
De acuerdo con información de las autoridades, el percance fue de consideración; sin embargo, a pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas heridas.
Los vehículos involucrados fueron una camioneta tipo panel, un Mazda de reciente modelo y un Chevrolet Aveo.
El accidente ocurrió en los carriles que corren de poniente a oriente. Según versiones preliminares, los factores que intervinieron fueron la velocidad excesiva y la falta de precaución al manejar.
Testigos refirieron que la camioneta impactó por alcance al Mazda, cuyo conductor perdió el control de la unidad y a su vez chocó contra el Chevrolet Aveo.
Personal de Tránsito Estatal se presentó en el sitio para levantar el reporte correspondiente y mediar para que las partes llegaran a un arreglo.
Los daños materiales se estimaron en aproximadamente 30 mil pesos.
Por. Alfredo Peña
Expreso – La Razón