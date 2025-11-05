El Güero, unió a toda Victoria

Este singular perrito, se ha ganado el cariño de mucha gente, por lo que recientemente fue centro de polémica, cuando una persona denunció que la había mordido. Cientos de personas abogaron a favor del can, y atestiguaron su carácter sociable y cariñoso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En la Torre Bicentenario vive un perrito que se ha convertido en un símbolo de cariño y compañía para los victorenses: “El Güero”. Con su carácter noble y mirada amistosa, forma parte del paisaje cotidiano del edificio.

Sin embargo, en los últimos días su tranquilidad se vio alterada luego de que una mujer afirmara haber sido mordida por él, hecho que generó una fuerte controversia.

El testimonio de la presunta afectada se difundió rápidamente en redes sociales, donde aseguró que el perro era agresivo con quienes se ejercitaban o transitaban cerca del lugar.

La publicación encendió el debate, pero también detonó una ola de solidaridad sin precedentes bajo el hashtag #TeamGüero, donde cientos de ciudadanos salieron en su defensa.

Las llamadas “madrinas” del Güero —vecinas que lo cuidan desde hace años— reaccionaron de inmediato: ofrecieron atención médica privada a la mujer y explicaron que el perrito jamás había mostrado conductas violentas, pues convive a diario con empleados, deportistas y visitantes sin causar problema alguno.

La comunidad recordó incluso que El Güero participó en recorridos durante la Feria sin generar incidentes, reafirmando su carácter sociable.

En los comentarios, muchos usuarios también mencionaron a Manolito, otro canino que habita en la Torre y que, junto con Güero, se ha ganado el cariño general.

Para calmar la situación, la página administrada por las madrinas publicó un comunicado informando que El Güero fue resguardado temporalmente mientras se aclaran los hechos. Aclararon, además, que ni él ni Manolito serán enviados a ningún refugio, pues ambos están acostumbrados a vivir al aire libre, rodeados de personas que los quieren y los cuidan.

El mensaje concluyó con una frase que conmovió a toda la ciudad:

“¡No nos vamos a ningún refugio! Tenemos atención médica, alimento, cariño y una comunidad que nos quiere, nos cuida y nos respalda. Gracias por su amor, croquetitas, donaciones y mensajes. Ustedes son nuestra voz y nuestra fuerza. Solo queremos seguir viviendo en paz, como siempre.”

Con esas palabras, el #TeamGüero reafirmó el cariño y la unión de toda una ciudad hacia un amigo de cuatro patas que ya forma parte del alma de Ciudad Victoria.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN