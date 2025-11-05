Feria del Empleo en Madero impulsa la inclusión laboral de personas con discapacidad

CIUDAD MADERO, TAM.- Con el propósito de fortalecer las oportunidades laborales y promover la inclusión, se realizó en Ciudad Madero la última Feria del Empleo del año, dirigida principalmente a personas con discapacidad.

El evento fue organizado en coordinación con el Sistema Nacional del Empleo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado y el Ayuntamiento maderense.

El secretario del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi, destacó que esta feria representa un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para crear espacios dignos y accesibles, en línea con la visión humanista de la actual administración estatal.

“Tradicionalmente, las personas con discapacidad enfrentan mayores dificultades para conseguir empleo. Por eso, en congruencia con el enfoque humanista de nuestro gobierno, buscamos generar cada vez más oportunidades y espacios para ellos. Esta feria es una muestra de ese compromiso”.

Durante la jornada se ofrecieron 656 vacantes, la mayoría destinadas a personas con alguna discapacidad, con la participación de 91 empresas locales, regionales y nacionales, que pusieron a disposición puestos en los sectores de servicios, industria, comercio y atención al cliente.

Illoldi comentó que esta feria marca el cierre del calendario anual de reclutamiento laboral en Tamaulipas, consolidando los avances logrados durante 2025 en materia de inclusión y vinculación laboral.

“Es un cierre muy bonito porque ya era justo y necesario estar presentes aquí en Madero, donde tenemos un alcalde comprometido con generar oportunidades para todos. La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es clave para seguir abriendo puertas al empleo formal”, señaló el funcionario.

Finalmente, reiteró que el Servicio Nacional del Empleo continuará trabajando de forma permanente y coordinada con autoridades estatales y municipales, con el propósito de mantener el impulso a la inserción laboral de sectores vulnerables, especialmente personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes que buscan su primer empleo.

POR JOSÉ LUIS RDZ.