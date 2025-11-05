Filtran impactantes videos del avión que explotó en Kentucky

En el último informe de las autoridades de Louisville, señalaron que el número de personas fallecidas aumentó a nueve

El avión de carga que terminó estrellado y destruido al explotar luego de haber despegado instantes antes contabiliza al menos nueve personas fallecidas, mientras que otras 11 permanecen bajo observación médica tras quedar heridas por las llamas del incendio.

En las redes sociales circulan nuevos videos del momento exacto cuando el avión se estrelló y dejó una extensa capa de fuego que creció por los alrededores de un taller mecánico y un estacionamiento amplio, accidente que sucedió el martes cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville en Kentucky, Estados Unidos.

En uno de los dos nuevos videos se ve la perspectiva de costado cuando el avión se impactó en el piso donde derrapó, mientras lo hacía el fuego comenzó a prenderse hasta formar una explosión que causó grandes llamaradas que hicieron más vistoso el incidente.

Lamentan la explosión del avión que mató a nueve personas

Debido a la intensidad de las llamas, en otro video inédito se ve cuando iluminó el ambiente aunado a los últimos rayos del Sol del martes 4 de noviembre cuando ocurrió el incendio del avión de carga. La aeronave explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona.

«Kentucky, nuevas noticias tristes nos llegan de Louisville. El número de víctimas asciende a nueve y podría aumentar. En este momento, esas familias necesitan sus oraciones, amor y respaldo», escribió en X el gobernador Andy Beshear.

El accidente dejó asimismo 11 heridos. El gobernador dará una conferencia de prensa a las 16H30 GMT. La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 17H15 locales, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

UPS lleva dos días sin operaciones de entrega de paquetes

Una grabación del sitio del accidente mostró una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio que provocó el impacto.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente. La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

Un video amateur difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista intentando despegar, antes de explotar más lejos en medio de una amplia humareda negra.

El avión terminó a unos 5 kilómetros del aeropuerto, según la policía. Los vuelos anulados el martes por la noche retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, anunció el miércoles por la mañana el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió toda la operativa de clasificación de paquetes en el lugar por segundo día consecutivo. Louisville es el centro principal para envíos aéreos de UPS en Estados Unidos, según la empresa.

