Guns N’ Roses estará en Tecate Pa’l Norte 2026; aquí el cartel completo

¡Paren todo! Acaban de revelar el cartel del Tecate Pa’l Norte 2026 y ya sabemos todos los artistas que serán invitados, así como las fechas en las que se llevará acabo el festival de música el próximo año ¿Estás listo para romperla junto a los Headliners en el Parque Fundidora?
Uno de los espectáculos de música más esperados que se lleva a cabo año con año, llegará con tres fechas llenas de talento con la presentación de artistas nacionales e internacionales como Guns N’ Roses a Deftones y 31 Minutos por primera vez sobre el escenario regiomontano.
Este martes, en las redes sociales del Tecate Pa’l Norte sorprendieron con el anuncio del cartel en el que además se da a conocer que el festival tendrá una mezcla musical al combinar pop, kpop, regional mexicano, rock, metal. Las fechas también están definidas, el festival se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026.
Line Up del Tecate Pa’l Norte 2026
Se especuló mucho sobre las bandas y artistas que estarían en la edición 2026 del Tecate Pa’l Norte. Green Day fue una de las agrupaciones más mencionadas, así como Kings of Leon y cantantes como Olivia Rodrigo y Carli XCX. Pero finalmente, este es el Line Up oficial:
Marzo 27
Tyler, The Creator
Interpol
Deftones
Morat
Jackson Wang
Myke Towers
The Blaze
Royel Otis
Molotov
Siddhartha
Maldita Vecindad
31 Minutos
Channel Tres
DLD
Cuco
Mau & Ricky
Camilo Séptimo
Neil Frances
Charles Ans
Balu Brigada
YSY A
Duncan Dhu
Lia Kali
Guitarricadelafuente
Louta
Simpson Ahuevo
Charly Jordan
Pacífica
Roz
La Santa Cecilia
Andrés Obregón
La Mosca
Coco & Breezy
Paloma Morphy
Gran Sur
Jordy Medina
Rubio
Niño Viejo
Medinna
Marzo 28
Guns N’ Roses
Los Fabulosos Cadillacs
Kygo
Grupo Frontera
Turnstile
Simple Plan
Cypress Hill
Enjambre
The Warning
The Martinez Brothers
Nothing But Thieves
The Whitest Boy Alive
Cuco
Esteman & Daniela Spalla
Lasso
Ovy on the Drums
El Bogueto
Love of Lesbian
Paty Cantú
Elena Rose
Judeline
Ahmed Spins
Parisi
Camilo Séptimo
Allison
Mariana Bo
Luck Ra
Sickick
Peces Raros
Bag Raiders
Kevis & Maykyy
Nasa Histoíres
Miky Huidobró
Volován
La Pegatina
Big Sempa
Andrea Bejar
Kapanga
Monte Casino
Marzo 29
The Killers
Zoé
The Lumineers
Halsey
Djo
Omar Courtz
Purple Disco Machine
Panteón Rococó
Molotov
Siddhartha
Aitana
Moenia
Gryffin
Rusowsky
Los Claxons
Love of Lesbian
C-Kan
Kikuo
Daniela Spalla
La Gusana Ciega
Midnight Generation
Elefante
Lilly Palmer
Yami Safdie
El Haragán y Cía
Marky Ramone
Reyno
3BallMTY
Austin Millz
Silvestre y La Naranja
Karlo
Kchiporros
Mario Santander
Nash
Los Blenders
Luisa Almaguer
Jaze
El Rique
Costo de los boletos para el Tecate Pa’l Norte 2026
Los precios de los boletos para el Tecate Pal’ Norte 2026 todavía no se han dado a conocer hasta la fase de venta general, que inicia el martes 11 de noviembre a las 14:00 horas. Sin embargo, en redes sociales y sitios especializados, ya han comenzado a circular los posibles precios de las entradas para la edición de este año.
El costo de los boletos varía con respecto a la zona según la información, los precios oscilan entre los 4,590 en zona general hasta los 9,620 pesos en VIP. Te recomendamos revisar directamente el sitio oficial de Tecate Pa’l Norte o Ticketmaster para conocer la disponibilidad actual y los precios de las fases vigentes.
