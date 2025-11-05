Guns N’ Roses estará en Tecate Pa’l Norte 2026; aquí el cartel completo

Uno de los espectáculos de música más esperados que se lleva a cabo año con año llegará con tres fechas llenas de talento

¡Paren todo! Acaban de revelar el cartel del Tecate Pa’l Norte 2026 y ya sabemos todos los artistas que serán invitados, así como las fechas en las que se llevará acabo el festival de música el próximo año ¿Estás listo para romperla junto a los Headliners en el Parque Fundidora?

Uno de los espectáculos de música más esperados que se lleva a cabo año con año, llegará con tres fechas llenas de talento con la presentación de artistas nacionales e internacionales como Guns N’ Roses a Deftones y 31 Minutos por primera vez sobre el escenario regiomontano.

Este martes, en las redes sociales del Tecate Pa’l Norte sorprendieron con el anuncio del cartel en el que además se da a conocer que el festival tendrá una mezcla musical al combinar pop, kpop, regional mexicano, rock, metal. Las fechas también están definidas, el festival se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026.

Line Up del Tecate Pa’l Norte 2026

Se especuló mucho sobre las bandas y artistas que estarían en la edición 2026 del Tecate Pa’l Norte. Green Day fue una de las agrupaciones más mencionadas, así como Kings of Leon y cantantes como Olivia Rodrigo y Carli XCX. Pero finalmente, este es el Line Up oficial:

Marzo 27

Tyler, The Creator

Interpol

Deftones

Morat

Jackson Wang

Myke Towers

The Blaze

Royel Otis

Molotov

Siddhartha

Maldita Vecindad

31 Minutos

Channel Tres

DLD

Cuco

Mau & Ricky

Camilo Séptimo

Neil Frances

Charles Ans

Balu Brigada

YSY A

Duncan Dhu

Lia Kali

Guitarricadelafuente

Louta

Simpson Ahuevo

Charly Jordan

Pacífica

Roz

La Santa Cecilia

Andrés Obregón

La Mosca

Coco & Breezy

Paloma Morphy

Gran Sur

Jordy Medina

Rubio

Niño Viejo

Medinna

Marzo 28

Guns N’ Roses

Los Fabulosos Cadillacs

Kygo

Grupo Frontera

Turnstile

Simple Plan

Cypress Hill

Enjambre

The Warning

The Martinez Brothers

Nothing But Thieves

The Whitest Boy Alive

Cuco

Esteman & Daniela Spalla

Lasso

Ovy on the Drums

El Bogueto

Love of Lesbian

Paty Cantú

Elena Rose

Judeline

Ahmed Spins

Parisi

Camilo Séptimo

Allison

Mariana Bo

Luck Ra

Sickick

Peces Raros

Bag Raiders

Kevis & Maykyy

Nasa Histoíres

Miky Huidobró

Volován

La Pegatina

Big Sempa

Andrea Bejar

Kapanga

Monte Casino

Marzo 29

The Killers

Zoé

The Lumineers

Halsey

Djo

Omar Courtz

Purple Disco Machine

Panteón Rococó

Molotov

Siddhartha

Aitana

Moenia

Gryffin

Rusowsky

Los Claxons

Love of Lesbian

C-Kan

Kikuo

Daniela Spalla

La Gusana Ciega

Midnight Generation

Elefante

Lilly Palmer

Yami Safdie

El Haragán y Cía

Marky Ramone

Reyno

3BallMTY

Austin Millz

Silvestre y La Naranja

Karlo

Kchiporros

Mario Santander

Nash

Los Blenders

Luisa Almaguer

Jaze

El Rique

Costo de los boletos para el Tecate Pa’l Norte 2026

Los precios de los boletos para el Tecate Pal’ Norte 2026 todavía no se han dado a conocer hasta la fase de venta general, que inicia el martes 11 de noviembre a las 14:00 horas. Sin embargo, en redes sociales y sitios especializados, ya han comenzado a circular los posibles precios de las entradas para la edición de este año.

El costo de los boletos varía con respecto a la zona según la información, los precios oscilan entre los 4,590 en zona general hasta los 9,620 pesos en VIP. Te recomendamos revisar directamente el sitio oficial de Tecate Pa’l Norte o Ticketmaster para conocer la disponibilidad actual y los precios de las fases vigentes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO