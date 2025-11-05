Hasta 40 falsas llamadas de emergencia recibe la Guardia Estatal en dos días

Este tipo de llamadas representan una pérdida de tiempo y recursos, ya que mientras los elementos atienden reportes inexistentes, se retrasa la atención de emergencias reales

TAMPICO, TAM.- La Guardia Estatal en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira recibe hasta 40 reportes falsos de emergencia cada dos días, informó el delegado regional de la corporación, Óscar Infante Sierra, la mañana de este miércoles.

El mando estatal señaló que este tipo de llamadas representan una pérdida de tiempo y recursos, ya que mientras los elementos atienden reportes inexistentes, se retrasa la atención de emergencias reales.

“Se rebasa el uso de llamadas porque vas por allá y hay llamadas en falso… de las falsas unas 40. A veces en dos días hay mucha gente que anda jugando. Es mucha pérdida de tiempo. Es concurrente, es la misma persona enfermita. Ya saben que es él, agresivo, avienta agua, les pega, pero no ponen la denuncia”, explicó Infante Sierra.

El delegado regional de la Guardia Estatal exhortó a la ciudadanía de la zona conurbada a no hacer justicia por propia mano, porque podría poner en riesgo su integridad física al intentar detener a presuntos delincuentes.

“Como todo tipo de robo o delincuencia es peligroso. Que no se arriesgue… es importante que la gente entienda: ellos no son autoridad, para eso estamos nosotros. Hay que denunciar”

De cara a la temporada vacacional decembrina, Infante Sierra adelantó que podrían reforzarse los operativos de vigilancia con la llegada de más elementos estatales, además de precisar que actualmente Tampico cuenta con 15 unidades asignadas a la corporación.

Finalmente, recomendó a la población acudir acompañada a los cajeros automáticos, preferentemente durante el día, y evitar hacerlo por las noches para prevenir delitos.

POR CYNTHIA GALLARDO