Invitan a jóvenes a integrarse a la Guardia Estatal y al sistema penitenciario

Entre los requisitos principales se encuentra presentar el certificado de bachillerato, y en el caso de los hombres, cartilla militar liberada o en trámite.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Durante la feria del empleo realizada en Ciudad Madero, se promueven las convocatorias para integrarse a la Guardia Estatal y al sistema penitenciario de Tamaulipas.

Gladis Bautista Martínez, custodio estatal, informó que actualmente se ofrecen dos programas de reclutamiento: uno para custodios penitenciarios, con un salario mensual de 25 mil 736 pesos, y otro para la Guardia Estatal, con 26 mil 176 pesos.

“Estamos invitando a todos los jóvenes interesados en formar parte de la Guardia Estatal o de los cuerpos de vigilancia. Son oportunidades estables y con crecimiento profesional”, comentó.

Martínez indicó que la recepción de documentos se realiza durante la feria hasta las 2 de la tarde, o bien en la Plaza de Armas, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Detalló que el curso de formación tiene una duración de seis meses, periodo en el que los aspirantes reciben capacitación integral en materia de seguridad, vigilancia y disciplina policial.

“Una de las ventajas de ingresar a la Guardia Estatal es que existen áreas especializadas como policía cibernética, escoltas o vigilancia táctica, que permiten hacer carrera dentro de la corporación”, precisó.

El custodio señaló que durante la jornada se tiene buena respuesta ciudadana, con más de diez personas interesadas, y destacó la importancia de sumar nuevos elementos comprometidos con la seguridad del estado.

Por. José Luis Rodríguez Castro

La Razón