Magistrados federales rechazan intento del Hospital La Salle de evadir responsabilidad en el caso de Anita

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Hospital La Salle volvió a perder una batalla legal en el caso de Anita, la niña que desde hace meses lucha por recibir atención médica y justicia. Magistrados federales determinaron rechazar el recurso de queja que el hospital presentó, con lo que se confirma que deberá hacerse responsable de los tratamientos médicos que necesita la menor.

El hospital, bajo la razón social Servicios de Salud Gamma, S.A. de C.V., había intentado ampararse ante un juez federal (expediente 1568/2025) para no cubrir los gastos de atención de Anita y, además, para liberar una cuenta bancaria que había sido bloqueada por orden del juez de primera instancia, Galván, como medida precautoria.

Sin embargo, el juez federal negó ese amparo al considerar que la prioridad es proteger la salud y los derechos de la niña. No conforme con la decisión, el Hospital La Salle presentó un nuevo recurso —llamado “recurso de queja”— buscando revertir la negativa.

Hace unas horas, los magistrados que revisaron el caso también rechazaron esa nueva petición por improcedente, dando otro paso en favor de Anita y su familia.

Con esta resolución, el Poder Judicial de la Federación reafirma que los derechos de una menor enferma están por encima de cualquier interés económico o legal de la institución médica.

La familia de Anita expresó su alivio tras conocer la noticia, asegurando que cada fallo a su favor representa una esperanza más para que la niña reciba los tratamientos que el hospital se ha negado a otorgar.

El caso continúa su curso en los tribunales, pero este nuevo revés para el Hospital La Salle fortalece el camino hacia la justicia para Anita.

Por Raúl López García