Mil 476 millones de pesos de Ley de Ingresos 2026 autorizó el cabildo de Tampico

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya expresó que la propuesta se basa en en los requerimientos del municipio sin perjudicar la economía de la ciudadanía

TAMPICO, TAM.- Por mayoría, el cabildo de Tampico aprobó este miércoles el proyecto de ley de ingresos para el 2026 por mil 476 millones de pesos, informó la presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya.

Dio a conocer ajustes en la disminución e incremento en rubros que no afectará la economía de los tampiqueños.

Al concluir la sesión ordinaria de cabildo número 41; en entrevista, Villarreal Anaya expresó su reconocimiento a quienes integran el cuerpo edilicio.

«Se conjunta el apoyo de todas las fracciones del cabildo lo que quiere decir que obedecemos a ese gobierno qué escucha priorizando esa visión humana de atender a la persona y generar bienestar»

Villarreal Anaya expresó que la propuesta se basa en en los requerimientos del municipio sin perjudicar la economía de la ciudadanía.

«Hay rubros donde estamos disminuyendo vamos a tener un incremento en el costo total de ingreso»

En tanto, Silvia Santamaría Góngora, secretaria de finanzas de la administración municipal de Tampico informó ante integrantes del cabildo que la Ley de Ingresos 2026 prevé incremento en algunas partidas, también la reducción y ajustes en otros rubros a diferencia del año pasado.

La Ley de Ingresos 2026 contempla un incremento de 14 millones de pesos equivalente a .97%

Entre las áreas municipales que tendrán ajustes el próximo año, se encuentran: el Espacio Cultural Metropolitano, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, Protección Civil, Desarrollo Urbano, Mercados y Ecología.

Habrá un cobro por la actividad nocturna en el rastro municipales;también para aquellas unidades que transporten residuos peligrosos; las empresas de anuncios espectaculares que no revisen periódicamente su infraestructura; así como el uso de pirotecnia en eventos sociales.

Además se harán acreedores a sanciones administrativas vehículos que circulen cerca de los mercados rodantes.

Por Cynthia Gallardo

La Razón