Mujer sufre herida al derrapar la moto en la que viajaba

El percance ocurrió a las 7 de la mañana del miércoles, en el cruce de esa vialidad con la calle Matamoros del fraccionamiento Laguna del Carpintero.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una herida sangrante en la pierna izquierda, sufrió una mujer que viajaba en una motocicleta que derrapó en un tramo del bulevar perimetral en Tampico.

Paramédicos de Cruz Roja y personal de bomberos acudieron para atender a la lesionada.

La unidad involucrada es una Italika en color negro con verde con matrícula del estado de Tamaulipas en la que viajaban el operador y la fémina que lo acompañaba.

Aparentemente, el vehículo de dos ruedas derrapó luego de que el motorista tomara una curva, provocando que la mujer resultara con una herida profunda en la pierna izquierda

Como primeros respondientes llegaron vulcanos municipales, valorando a la afectada Guillermo Alvarez, bombero y paramédico de la corporación.

Momentos después arribaron socorristas de Cruz Roja para atenderla, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente.

Por. Benigno Solís/La Razón