Nader y Canturosas en defensa de sus regiones

A BARLOVENTO/ TOMÁS BRIONES

Mientras a nivel local la estridencia dominó la sesión itinerante del Congreso, realizada la semana anterior en Tampico, en el ámbito federal dos de los diputados tamaulipecos lograron destacar por las actividades en la Cámara baja.

Por separado, de diferentes bancadas y con objetivos comunes por cuanto hace a la búsqueda de mejores condiciones de vida para los ciudadanos, los diputados federales Chucho Nader y Carlos Canturosas Villarreal hicieron que la atención se dirigiera a temas importantes.

Ambos se perfilan ya entre sus compañeros de fracción, tanto en la Cámara como en el escenario político estatal. No es aventurado decir que empiezan a despuntar con claridad.

Con pasos medidos, sin ruido innecesario y con participaciones precisas en temas estratégicos, el activismo desplegado desde que iniciaron sus gestiones marca rutas claras hacia objetivos en el futuro.

Por un lado, el panista Chucho Nader, diputado federal por el distrito que integran Tampico y Ciudad Madero, subió hace días a la tribuna de la Cámara de Diputados para hacer un posicionamiento a nombre de la bancada azul, en torno a un tema de interés para la población y los sectores productivos de la zona conurbada.

Nader, quien durante los últimos seis años fue alcalde de Tampico y la mayor parte de su periodo destacó como el presidente municipal mejor evaluado del país, puso en el ojo de la atención pública la preocupación de miles de familias de la zona, así como de empresas de todos los tamaños, por la eliminación del subsidio otorgado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Chucho tocó de frente un problema concreto que afecta a la zona sur de Tamaulipas, pues el retiro del subsidio eléctrico, el alza en las tarifas y el fuerte impacto económico y social negativo que esto genera afectan a los habitantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Recientemente, durante la comparecencia ante la directora de la CFE en la sesión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del informe, Nader solicitó que se implementen programas y subsidios para la población de la zona conurbada.

El planteamiento del diputado federal panista se sustenta en que, debido al alto costo que enfrentan los ciudadanos por el consumo eléctrico, es necesario que exista un mecanismo oficial que busque atenuar el impacto que recibirá la golpeada economía familiar.

De acuerdo con el pronunciamiento del exalcalde de Tampico, al no existir ya el subsidio para el consumo, las familias y los comercios resienten el excesivo cobro de este servicio.

Como lo recordó también, el sur de Tamaulipas está entre las diez ciudades más caras del país por diversos factores, incluyendo de manera determinante el alto costo del servicio eléctrico.

Pero además del impacto tarifario, Chucho advirtió que los constantes apagones y la deficiente capacidad de infraestructura de la CFE agravan la situación, ocasionando pérdidas económicas cuantiosas a familias y empresas por los daños a los aparatos y equipos eléctricos.

Al colocar el tema del subsidio eléctrico como una cuestión de justicia tarifaria, competitividad regional y bienestar ciudadano, Nader se posiciona como un legislador que se anticipa a la acción y busca que un asunto de importancia para los ciudadanos sea atendido por el gobierno federal.

LA AGENDA LEGISLATIVA DE CANTUROSAS

Por su parte, en el lado de la alianza Morena -Verde, el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal ha centrado buena parte de su discurso reciente en materia de seguridad, gobernabilidad y fortalecimiento institucional.

El coordinador de los legisladores federales tamaulipecos de la Cuatroté -Morena y Verde- ha destacado por su participación en la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, entre otras que son relevantes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En la agenda legislativa de Canturosas, el apoyo a esa ley es esencial para que los tamaulipecos tengan un marco legal que les brinde mayor certeza sobre las acciones de las autoridades en contra de quienes incurren en el delito de extorsión.

En diversos foros y entrevistas con medios en todo el estado, Canturosas Villarreal ha recordado que ese delito afecta no solo el patrimonio, sino también la paz y la seguridad emocional de las personas.

Con la aprobación de la reforma a la ley, se busca que haya herramientas reales para que las autoridades castiguen a quienes lucran con el miedo y la violencia.

La nueva legislación armoniza diversas leyes federales -como el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre otras-, para homologar el delito de extorsión a nivel nacional.

La modificación legal aprobada por la mayoría de Morena, el Partido Verde y el PT también fija penas de seis a quince años, establece agravantes específicas como el cobro de piso, la extorsión telefónica, el secuestro virtual y el despojo de propiedades, y faculta la prisión preventiva oficiosa cuando el ilícito se cometa con agravantes.

Aunque hay otros temas que se han analizado y votado en la Cámara de Diputados, esta es una de las reformas más importantes, en especial ahora que el tema de la seguridad vuelve a ser relevante en la vida pública del país.

Ambos legisladores federales destacan con sus intervenciones en la Cámara de Diputados y, al abordar temas de interés estatal, también son objeto de atención en Tamaulipas.

Aunque la sucesión está lejos, el próximo año será determinante si ambos quieren figurar como aspirantes a la reelección como diputados y, así, esperar oportunidades de seguir creciendo.

Hasta ahora solo se ha hablado de mujeres como posibles aspirantes a la gubernatura, atendiendo casi forzosamente a lo que dicta la corrección política, pero jamás hay que descartar que las circunstancias cambien en función de la necesidad política.

ESCOTILLA

No es para reírse de la puesta en escena del aparentemente espontáneo recorrido de la presidenta Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. No para reírse, pero sí para contrastar las cosas.

Ayer, un sujeto se le acercó tanto que le hizo tocamientos sin que uno solo de los numerosos guardaespaldas pudiera impedirlo.

Si a ella, con tantos guardias militares, le sucedió eso, ¿qué podía esperarse del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado a pesar de que lo cuidaban -es un decir- al menos 17 militares asignados a la Guardia Nacional?

Si fue montado, el efecto es contraproducente. Y si se les salió de control, peor.

Por. Tomás Briones

