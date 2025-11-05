Otro trancazo fuerte en el cruce del 9 Mina

Dos camionetas de reciente modelo chocan a causa de una omisión de alto, una adulta mayor de la tercera edad resultó golpeada

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.– Dos mujeres protagonizaron un violento accidente automovilístico anoche en la intersección de las calles 9 y Mina, en la zona centro de la capital.

Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas atendieron a una mujer de edad avanzada que manejaba una camioneta panel marca Kia, quien sufrió diversos golpes contusos a causa del impacto.

El siniestro fue provocado por otra conductora, que manejaba una camioneta Toyota en dirección de poniente a oriente por la calle Mina.

La mujer no respetó la señal de alto, lo que ocasionó que impactara el costado de la camioneta que conducía la persona de la tercera edad y que circulaba de norte a sur.

Tras la colisión, la conductora de la Kia perdió el control del vehículo, se desvió hacia la derecha y derribó un poste de madera de la Comisión Federal de Electricidad. Finalmente, la unidad impactó contra la barda de un bar.

Autoridades correspondientes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Cabe destacar que la intersección de 9 y Mina ya ha sido escenario de diversos accidentes automovilísticos previos, con daños materiales de consideración y personas lesionadas.

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón