Pide Congreso a la FGR indagar a Cabeza de Vaca

Se señalan irregularidades en la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria estatal

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Congreso exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por el decomiso de pipas, tractocamiones y combustible de presunto origen ilícito, durante su administración.

El exhorto, presentado por Humberto Armando Prieto Herrera, en representación de las y los diputados de Morena, fue aprobado por 27 votos a favor y cinco en contra de los diputados de Acción Nacional.

De acuerdo con lo planteado, se solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie investigaciones sobre posibles responsabilidades derivadas de la creación y operación del Servicio de Administración Tributaria del Estado.

Se detalla que dicho órgano, implementado en 2020 como una instancia desconcentrada de la Secretaría de Finanzas estatal, habría operado fuera del marco legal.

Esto al duplicar funciones de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración, invadiendo facultades federales exclusivas en materia de comercio exterior.

“Su implementación no solo fue ilegal por invadir facultades y violar la Ley de Coordinación Fiscal, sino que además duplicó la estructura de la Secretaría de Finanzas e interfirió con las facultades propias de la Secretaría de Administración”, dijo Prieto Herrera.

Estas acciones , dijo, derivaron en operativos ilegales, incluyendo revisiones de transporte de hidrocarburos y mercancías, los cuales se realizaron sin sustento legal y generaron presuntas irregularidades que afectaron a empresas y ciudadanos.

“La implementación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Tamaulipas, en el año 2020, tenía como finalidad, aunque de manera ilegal, convalidar los operativos en materia de comercio exterior que realizaban, sin sustento legal, la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno estatal desde 2019”.

El congresista apuntó que entre el 15 y el 18 de noviembre de ese año, embargaron 15 pipas y ocho tractocamiones que transportaban 444 mil litros de combustible, bajo la simple sospecha de contrabando.

Se plantea que la FGR investigue posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados, atribuibles al exgobernador y a quienes resulten responsables.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón