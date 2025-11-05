Piden a escuelas y a la ciudadanía notificar al cabildo de Tampico las fallas de CFE

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Estudiantes de la Escuela Primaria «Carmen Serdán» en la colonia Lomas de Rosales de Tampico son afectados con falta de energía eléctrica de CFE y constantes fallas. La dirección del plantel envió un aviso a la comunidad escolar.

Mediante una notificación a la comunidad escolar, el plantel informó que se hizo el reporte U0106269701 que se encuentra activo e incluye a la primaria dentro de los 6 mil 102 usuarios afectados.

Al respecto, Edmundo Marón Manzur, presidente de la comisión de energía en el cabildo porteño solicitó tanto a las instituciones educativas como a la ciudadanía en general reportar las fallas de la Comisión Federal de Electricidad ante la comisión de energía en el cabildo porteño.

«Primero que nada creo que es muy importante que la ciudadanía de manera inmediata nos reporte todas esas deficiencias que se han tenido de la CFE y de esta manera nosotros podemos empezar a canalizar estas gestiones directamente a la dependencia»

Afirmó que: «Hemos tenido muy buena respuesta de CFE, sabemos que hay escuelas que se quedan sin electricidad, que hay colonias que se quedan sin electricidad sobre todo cuando hay malos tiempos como nortes lluvias muy fuertes. Sin embargo, la atención es casi inmediata de las autoridades federales»

Marón Manzur señaló importante que la Comisión Federal de Electricidad modernice su infraestructura eléctrica como lo son transformadores para prevenir que los planteles educativos se queden sin energía eléctrica y estudiantes pierdan clases.

«Es muy importante que se refuercen todas las redes eléctricas, todos los transformadores que están pendientes incluso se quedaron con muchos años de antigüedad renovarse y esto es lo que empieza a generar apagones,que se quedan escuelas sin electricidad. Por un lado, es importante la denuncia y por otro que las autoridades federales hagan lo correspondiente para seguir dando mantenimiento y mejora de redes eléctricas»

La escuela primaria «Carmen Serdán» de Lomas de Rosales notificó que existen líneas que ya cuentan con energía eléctrica, pero otras siguen con bajo voltaje, intermitencia o sin servicio.

El circuito abarca las colonias: Lomas de Rosales, Las Américas, Monte Verde, Infonavit Universidad, Fracc. Ignacio Romero, Loma Bonita y Petrolera.

Mediante un aviso la escuela afirma que la Comisión Federal de Electricidad sigue trabajando, sin que se informe una hora estimada de reconexión.

Marón Manzur recordó que cuando fue diputado local planteó la reparación de postes de energía eléctrica de los que logró se rehabilitaran más de 90 a punto de caer e indicó que aún existe esa problemática que propicia peligro ya que ha documentado 15 reportes de postes de CFE en malas condiciones en la zona norte de Tampico; lo que consideró representa riesgo para las familias y vehículos por lo que reiteró la necesidad de que CFE brinde mantenimiento a su infraestructura.

