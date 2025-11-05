Por enjambre acordonan plaza de Armas en el centro de Tampico

La presidenta de la comisión de gobierno, seguridad y protección civil dijo que en la plaza de Armas de manera reciente no se habían detectado enjambres

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para prevenir riesgo hacia la ciudadanía que suele acudir a la plaza de Armas, ese espacio público fue acordonada en su cruce con las calles Cristóbal Colón y Salvador Díaz Mirón en el primer cuadro de la ciudad alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles tras observarse un enjambre en lo alto de una palmera, de acuerdo a información proporcionada por la presidenta de la comisión de gobierno, seguridad y protección civil del cabildo de Tampico. Amelia Trejo Hernández.

«Es un enjambre de abejas para prevenir riesgos se acordonó el área para que no suceda ningún accidente. Ya están a cargo bomberos y protección civil. Muy tempranito me percaté que estaba acordonada el área de manera preventiva hay que cuidar la especie»

Trejo Hernández dijo que se establecen protocolos por parte de los elementos de bomberos y de Protección Civil para que el retiro de las abejas que son una especie protegida en las legislaciones.

«Sé que tienen un protocolo establecido para el retiro de las abejas»

La presidenta de la comisión de gobierno, seguridad y protección civil dijo que en la plaza de Armas de manera reciente no se habían detectado enjambres y dijo que se había atendido otro en una cochera siendo retirado por Personal de Protección Civil Tampico.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón