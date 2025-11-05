Refuerza Armando Martínez acciones contra escurrimientos de aguas residuales

El gobierno municipal coordinó acciones con diversas dependencias para buscar una solución definitiva

ALTAMIRA, TAM.- En un esfuerzo por atender de manera integral la problemática de escurrimientos de aguas residuales en distintos puntos del municipio, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó una reunión de trabajo con representantes de los sectores salud y comercial, derivada de las peticiones ciudadanas presentadas durante la audiencia pública “Día del Pueblo” realizada en el Tamul de Arboledas.

Durante dicho encuentro, vecinos del fraccionamiento Arecas manifestaron su inconformidad ante los escurrimientos ocasionados por la falta de trampas de grasa en algunos establecimientos comerciales. En respuesta, el gobierno municipal coordinó acciones con diversas dependencias para buscar una solución definitiva.

Participaron en la reunión COEPRIS Altamira, representada por el Lic. José Daniel Martínez Cano, coordinador, y el MVZ. Víctor Hugo Gómez Bermúdez, verificador sanitario; además del Dr. Óscar Antonio García Hernández, coordinador de Atención Médica en Primer Nivel del Distrito 12 de Salud para el Bienestar, en representación del Dr. Carlos Arturo Juárez del Ángel, director del distrito.

Asimismo, asistió el presidente de CANACO Altamira, Lic. César Sánchez Aguilar, junto con funcionarios de diversas áreas del gobierno local, quienes analizaron la situación y delinearon un plan de trabajo conjunto.

“Con la participación coordinada de todas estas dependencias, acordamos reunirnos con los comerciantes el próximo miércoles 19 de noviembre en el auditorio Juan Macías, para atender de manera integral esta problemática”, señaló el alcalde Armando Martínez Manríquez.

El gobierno de Altamira refrenda así su compromiso con la salud pública, el bienestar de las familias y el fortalecimiento del trabajo conjunto con los sectores productivos para mantener una ciudad limpia, ordenada y sustentable.

POR OSCAR FIGUEROA