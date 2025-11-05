¡Se estrena con el TRI!

Lucas Silva hizo su debut en la selección mexicana

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El victorense Lucas Silva Cedillo vivió un momento especial en su joven carrera al debutar oficialmente con la Selección Mexicana Sub-15, durante el duelo amistoso disputado ante el Elche CF de España.

El jugador, quien actualmente forma parte de las fuerzas básicas del Toluca, fue titular en el encuentro que terminó con victoria para el conjunto tricolor por 4-0, resultado que marcó un inicio alentador para el combinado nacional.

Formado en el club Rayados Victoria, Lucas Silva ha destacado por su talento, disciplina y visión de juego, cualidades que le han permitido ganarse un lugar en el proceso de selecciones nacionales juveniles.

Tras su debut, el tamaulipeco se prepara para su segundo compromiso internacional, programado para este jueves, cuando México enfrente a su similar de Polonia.

Lucas en el torneo doméstico lleva ocho goles en el Apertura 2025 con los Diablos en su primer torneo oficial de fuerzas básicas.

A DETALLE

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO