Sheinbaum y el manoseador…

VIDA DIARIA/ ROSA ELENA GONZÁLEZ

Ayer circularon en redes sociales fotografías y videos donde un hombre vulnera la seguridad de la mandataria nacional y se le aproximó demasiado, casi cuerpo a cuerpo. Siendo sinceros, por poco y el individuo manoseaba a la Presidenta, situación que, desde el ángulo que se vea, esta preocupante.

No es posible que alguien, que parece, o a menos trata de parecer, con alguna enfermedad mental, se le acerque de esa manera a la Presidenta, porque pudo pasar un incidente realmente grave.

Por protocolos ningún mandatario o mandataria sale solo fuera de palacio, siempre está, aunque él o ella no quieran, la vigilancia y protección del equipo de seguridad e inteligencia, gente de la milicia, no se trata de ENRIQUE, CLAUDIA, FELIPE, JUAN O CHON, se trata de la Presidenta o presidente en turno, es asunto de seguridad y estabilidad nacional.

Razón por la que las imágenes de ese incidente, de la Presidenta y el hombre que se le acerca, el manoseador, como le llaman al individuo en cuestión, generó reacciones encontradas, la mayoría preocupantes para los ciudadanos, una porque no es posible que se tenga una seguridad tan relajada, de ahí que muchas veces la gente cree que son cómplices de situaciones de riesgo.

El contexto de lo sucedido hizo que muchos ciudadanos llegaran a pensar, así lo manifiestan en redes sociales, que todo se trató de un asunto orquestando, un montaje para desviar la atención de lo sucedido con CARLOS MANZO.

Ojalá no sea así porque la mandataria nacional debe cuidar su seguridad, no es bueno que la expongan de esa manera y la muerte de CARLOS MANZO merece no sea manoseada y se atienda como debe de ser, con respeto.

Hay quienes aseguran que lo que quisieron demostrar, desde palacio nacional, es que cualquier persona se puede acercar a sus autoridades, el problema es que, si fue estrategia como cortina de humo para desviar algo, no es la mejor porque se pone en evidencia la irresponsabilidad de quienes rodean a la mandataria nacional, y se insiste, la Presidenta no debe ser expuesta de esa manera.

Ahora, si fue real, que el hombre se pudo acercar de esa manera a la Presidenta, la situación es todavía más delicada, pone en evidencia la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad, que para muchos pueden ser participe o cómplice de situaciones graves.

Y es que a muchos ciudadanos les llamó la atención que el hombre al acercarse a la mandataria voltea a la cámara que le está grabando y una de sus manos, aunque pasan debajo e brazo de la presidenta, la mantiene a distancia, no la toca, y ella le baja la mano sonriente, luego le dice que le mandara la foto, pero ningún elemento de seguridad lo retiro a pesar de que en el lugar había jovencitas.

También llamó la atención que los jóvenes, jovencitas en su mayoría, con los que grabó un video la mandataria, ni se inmutaron, nadie se movió del lugar a pesar de ver al hombre muy cerquita.

Otra situación que aún llamo más la atención es que en las imágenes aparecen dos hombres de traje, supuestamente de la ayudantía de la mandataria, pero ninguno quitó al hombre que se aproximó mucho, como si lo conocieran.

Mientras que el hombre que se acercó demasiado a la mandataria nacional, aparte de voltear a ver la cámara también se ve que mira a los hombres de traje.

En fin, la situación es que las imágenes donde un hombre, al parecer con alguna discapacidad, se aproxima mucho y casi hasta toca de manera inapropiada a la mandataria nacional siguen dando de qué hablar, generó reacciones positivas, pero también negativas y preocupantes. Razón por la que propios y extraños siguen cuestionando el contexto de todo.

