Sin intendente, madres cierran kínder Herlinda Lavín en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Madres de familia del Jardín de Niños Herlinda Lavín Gómez, ubicado en la calle 25 Bravo, decidieron cerrar las puertas del plantel este miércoles en protesta por la falta de personal de intendencia, una situación que aseguran se ha prolongado por más de tres meses sin respuesta por parte de las autoridades educativas.

Durante este tiempo, las propias madres y la mesa directiva han asumido la limpieza de las aulas, los baños y las áreas comunes, utilizando sus propios recursos para mantener condiciones adecuadas para los alumnos. Sin embargo, afirman que el esfuerzo ha llegado a su límite.

“Ya no podemos seguir limpiando nosotras. Las maestras no tienen por qué andar barriendo ni trapeando; ellas deben estar dando clases, no haciendo labores de intendencia”, expresó una de las manifestantes, visiblemente molesta por la falta de apoyo oficial.

Las madres señalaron que la ausencia de personal de limpieza no solo afecta la operatividad del plantel, sino que también representa un riesgo para la salud de los niños. “Si con limpieza ya se han enfermado algunos, imagínese sin nadie que mantenga la escuela en buen estado”, agregó otra madre de familia.

De acuerdo con las inconformes, la Secretaría de Educación de Tamaulipas ha prometido atender el caso, pero hasta ahora solo han recibido respuestas ambiguas sobre gestiones “en proceso”. “Nos dicen que están viendo el tema, pero eso puede tardar un año o más. Los niños no pueden esperar tanto”, denunciaron.

Por esa razón, las madres acordaron suspender las clases de manera indefinida hasta que se asigne al menos un intendente al plantel. Aseguran que no reabrirán las puertas del kínder hasta tener una solución concreta y escrita por parte de las autoridades.

Mientras tanto, el Jardín de Niños Herlinda Lavín Gómez permanece cerrado, con los padres de familia exigiendo una respuesta inmediata que garantice la limpieza, seguridad y bienestar de los pequeños que asisten a esa institución.

Por. Raúl López García