Sufre accidente carretero alcaldesa de Soto La Marina; se dirigía a un evento a Victoria

El precorte se registró alrededor de las 7:00 horas del miércoles en el puente que cruza el río Soto la Marina

Ciudad Victoria.- La alcaldesa del municipio de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, resultó lesionada a causa de un accidente automovilístico ocurrido esta mañana.

El precorte se registró alrededor de las 7:00 horas del miércoles en el puente que cruza el río Soto la Marina, en la carretera intercostera que conecta con la cabecera municipal.

De acuerdo con informes oficiales, la camioneta Chevrolet Tahoe en la que viajaba la alcaldesa fue impactada por otro vehículo con placas de Veracruz, propiedad de una empresa particular.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó a través de sus redes sociales que la edil fue trasladada a un centro hospitalario, donde se reporta estable.

Las investigaciones preliminares de las autoridades estatales señalan que la causa del accidente fue una rotula en el vehículo particular, lo que provocó que este invadiera el carril contrario e impactara la unidad de la presidenta municipal.

Elementos de Tránsito y Vialidad del municipio se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del accidente.

Por Alfredo Peña