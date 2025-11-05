VIDEO: Perrito es arrastrado por la corriente durante inundaciones en Filipinas

El fenómeno meteorológico ha dejado más de 90 muertos y al menos 26 desaparecidos tras su pasó por el país asiático

A través de redes sociales como «X», antes «Twitter» se viralizo el impactante momento en el que un perrito es arrastrado por la intensa corriente que quedo luego de las fuertes inundaciones que se produjeron en Filipinas tras el pasó del tifón Kalmaegi por el país asiático.

Los hechos sucedieron en Barangay Paknaan, un pueblo ubicado la ciudad de Mandaue, en Cebú, cuando una persona grabó el momento en el que el techo de una casa en donde se encontraba el canino se desprende debido a la intensidad de la corriente, llevándose consigo la estructura con todo y el perro quien se aferra fuertemente para evitar caer al agua.

En el video se pueden escuchar los gritos de desesperación e impotencia de los testigos, quienes no pudieron hacer nada para rescatar al perrito a causa de la violenta fuerza del viento y la corriente, por lo que se desconoce el estado actual del canino tras haber sido arrastrado cuesta abajo.

This has finished me off 😭 📍 Barangay Paknaan, Mandaue City, Cebu, Philippines. pic.twitter.com/Ki2OiliEwi — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 4, 2025

Tifón Kalmaegi deja más de 90 muertos y al menos 26 desaparecidos tras su pasó por Filipinas

El fenómeno meteorológico azotó las principales provincias de Filipinas el pasado martes 4 de noviembre, dejando una fuerte ola de destrucción a su pasó, con un saldo de más de 90 muertos, al menos 26 desaparecidos y más de 400, 000 personas que se han visto obligadas a evacuar su hogar ante la emergencia.

Con vientos de 130 km/h y ráfagas de hasta 180 km/h registrados durante su punto de mayor intensidad, el Tifón Kalmaegi es considerado como uno de los desastres naturales más catastróficos que han azotado a la región asiática en lo que va del año.

Actualmente el Tifón Kalmaegi se dirige hacía Vietnam, mientras tanto, las autoridades y cuerpos de rescate de Filipinas se mantienen trabajando arduamente para brindar apoyo a las personas y los animales que resultaron afectados por el fenómeno meteorológico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO