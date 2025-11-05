VIDEO: Revelan el motivo por el que explotó un avión de carga de Kentucky

El avión perdió su motor al despegar y dejó un saldo de 11 personas muertas en Louisville

El pasado martes 4 de noviembre se registró un fuerte accidente debido a que un avión de carga perdió su motor durante el despegue, según lo confirmado por las autoridades locales. El hecho generó conmoción en la comunidad de Kentucky por la muerte de 11 personas.

El avión identificado como McDonnell Douglas MD-11 explotó poco después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Kentucky en Louisville, por lo que funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han confirmado que el motor se desprendió.

Mientras que, según los registros de vuelo, el avión tenía cerca de 34 años y su tanque de combustible había sido reparado el pasado mes de septiembre, mientras en redes sociales se viralizó el momento en el que el vehículo aéreo se desplomaba para finalmente estrellarse.

🇺🇸✈️💥 A UPS Airlines cargo plane with flight number UPS2976 (a McDonnell Douglas MD-11F) crashed shortly after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport (Kentucky, USA). #USA pic.twitter.com/LVfreVv4yB — 🔰 Military-News (@MilitaryNewsEN) November 4, 2025

¿Qué pasó con el avión que dejó 11 muertos?

Según las autoridades, el avión se dirigía rumbo a Hawái, pero explotó mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Kentucky. Fueron las cámaras de seguridad del lugar quienes lograron captar el momento exacto de lo sucedido, pues se confirman 11 muertos.

“Hemos revisado las grabaciones de seguridad de las cámaras de seguridad del aeropuerto, que muestran cómo el motor izquierdo se desprende del ala durante la carrera de despegue”, dijo el funcionario de la NTSB.

Sube a 11 personas muertas el accidente del aeropuerto internacional Muhammad Ali

Según el funcionario, en el avión había 3 personas a bordo; sin embargo, tras la explosión, se produjo una gran columna de fuego, en la zona del ala izquierda, durante la carrera de despegue.

Fue el mismo alcalde de Louisville, Craig Greenber quien confirmó este miércoles que el número de muertos subió a 11 personas, pues en nuevos videos se puede ver cómo el avión vuelve a estrellarse en la pista de aterrizaje, lo que habría causado la muerte de las 11 personas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO