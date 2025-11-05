Vinculan a proceso a cafre que arrolló a jovencita frente a la UAT, a quien arrastró y abandonó a su suerte

El imputado, detenido hace algunos días en la ciudad de Reynosa, enfrenta cargos por homicidio culposo y abandono de persona

TAMPICO, TAM.- Por el delito de homicidio culposo y abandono de persona, fue vinculado a proceso Juan José C, presunto responsable de haber atropellado y arrastrado a la joven estudiante Mayté N de apenas 20 años de edad el pasado 30 de agosto, hecho que causó conmoción en la zona sur, ya que el cafre del volante se dio a la fuga hasta que hace algunos días fue capturado en la ciudad de Reynosa.

El agente del Ministerio Público obtuvo los elementos de prueba necesarios, para que un Juez de Control emitiera la vinculación a proceso en contra de este hombre por tal hecho ocurrido en el bulevar Adolfo López Mateos, frente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Aquella trágica noche la motocicleta en la que viajaba Mayté junto con un joven colisionó con la puerta de un taxi de sitio, cuyo conductor se había quedado sin gasolina e iba empujando la unidad.

Después de este incidente pasó el vehículo que tripulaba Juan José C y arrolló a la joven, cuyo cuerpo fue arrastrado varios kilómetros hasta que finalmente quedó tendido sin vida en la carretera Tampico-Mante, frente a terrenos del aeropuerto de Tampico.

El responsable del atropellamiento huyó dejando abandonada a su víctima, lo que generó indignación y detonó en protestas por parte de familiares y amigos de la jovencita fallecida, hasta que finalmente el conductor fue detenido hace algunos días en la ciudad de Reynosa, y permanece recluido en el Centro de Ejecución de sanciones de Altamira mientras continúa la investigación complementaria.

