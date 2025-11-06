Choque de motos deja 2 lesionados

Una de las unidades motorizadas involucradas en el accidente perdió el control al pasar por un charco de agua a exceso de velocidad

CIUDAD MANTE, TAM.- Una mujer y su hija resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente entre dos motocicletas ocurrido la noche de ayer en un camino de terracería que conecta los ejidos Felipe Carrillo y Francisco I. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró alrededor de las 20:15 horas, cuando una de las unidades motorizadas perdió el control al pasar por un charco de agua, provocando la colisión.

Paramédicos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja mexicana acudieron al lugar para darle los primeros auxilios a los lesionados y después los trasladaron a ambos al Hospital General de El Mante para recibir atención médica.

Trascendió que la joven sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha, mientras que su madre presentó heridas y fracturas en el pie derecho.

En tanto, el conductor de la segunda motocicleta identificado como José Gilberto resultó con golpes en diversas partes del cuerpo.

Autoridades viales tomaron conocimiento del accidente.

Por Juan Martín Esperanza

Expreso La Razón