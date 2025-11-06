Con el PRIAN asesinaron más alcaldes

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

No obstante el ruido de las condenas, marchas de protesta y exigencias políticas del PRI y el PAN contra la presidenta Sheinbaum, esto a causa del artero asesinato del acalde de Uruapan, Carlos Manzo, en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña se asesinaron entre 65 y 74 munícipes.

De acuerdo con el presidente nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México, A. C., Enrique Vargas Anaya, por ejemplo, a lo largo del sexenio de Felipe Calderón fueron eliminados 31 ediles, de los cuales 20 pertenecían al PRI, ocho al PRD y el resto al PAN.

Durante el de Fox Quezada ultimaron a cuatro, en tanto que en la gestión de Enrique Peña Nieto el número ascendió, unas fuentes contabilizan 30, otras 39, 65 o 74, en total, según el caso.

A pesar de lo elevado de la cifra de ediles asesinados, nadie exigió entonces la renuncia de los presidentes de la República, tampoco organizaron marchas, ni los medios de comunicación magnificaron los crímenes como lo han hecho en la actualidad, mucho menos exigieron la intervención militar de los Estados Unidos para combatir el narco en México.

La razón del silencio en los gobiernos del PAN y el PRI es que los que ahora protestan por lo ocurrido en el Estado natal de Calderón Hinojosa, estaban en el gobierno y no podían reprobar ni demandar la deposición de ellos mismos.

La campaña de descrédito y golpeteo sistemático contra el gobierno federal se inició en el 2018 cuando llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y la han continuado contra su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

Una de las razones del encono contra el movimiento de Morena es que, además de que los adversarios de la 4T perdieron la presidencia, la mayoría de las gubernaturas y el control del poder legislativo, también perdieron el régimen de privilegios que tuvieron en los 80 años que gobernaron al país.

Y como han comprobado que debido al repudio de la mayoría de los ciudadanos no han podido recuperar las posiciones mediante el voto, han recurrido a la mentira, a la calumnia y todo aquello que demerite a la Cuarta Transformación para ver si convencen a los electores de que vuelvan a votar por ellos.

Esa es el verdadero motivo de las protestas.



FORTALECEN RED HIDRÁULICA

En temas de otra índole, la secretaría de Recursos Hidráulicos del gobierno de Tamaulipas y los municipios de Tampico y Madero han emprendido diversas acciones para seguir adelante con el plan de fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en el sur de Tamaulipas.

De manera coordinada con los alcaldes Mónica Villarreal y Erasmo González, el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, y el gerente general de la Comapa Sur, Maestro Francisco González Casanova, revisan con ese propósito los avances de rehabilitación de socavones y hundimientos ocasionados por las filtraciones de humedad acentuados por el reciente temporal lluvioso que afectó a la zona.

Durante un encuentro que los representantes de los niveles estatal y locales de gobierno sostuvieron se informó que como resultado de esa colaboración interinstitucional se han reparado 135 de los 231 socavones mediante la sustitución de tramos completos de la tubería y la rehabilitación de la infraestructura sanitaria, por lo que se espera que pronto se regularice el funcionamiento de la red hidráulica y la movilidad vehicular se efectúe sin contratiempos ni problemas. jlhbip2335@gmail.com

