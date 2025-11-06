Con solo un año entrenando, boxeador de Altamira logra campeonato nacional

Sebastián Sifuentes, conocido como “El Baby Vázquez”, logró la medalla de oro en la categoría de 69 kilogramos en el Torneo Nacional Sur-Sureste de Box

ALTAMIRA, TAM.- Sebastián Sifuentes Vázquez, conocido como “El Baby Vázquez”, logró la medalla de oro en la categoría de 69 kilogramos en el Torneo Nacional Sur-Sureste de Box, celebrado en Oaxaca. El joven atleta representó a Altamira y a la escuela de Box Gobar, a cargo de Hugo Eduardo Gordillo.

​El logro es significativo para Sebastián, pues con tan solo un año de entrenamiento, ya quedó subcampeón estatal Conade 2025 y ahora suma un campeonato nacional a su palmarés.

​Los atletas de Altamira demostraron gran entrega y talento al enfrentarse a competidores de todo el país. Los otros representantes que compitieron por Tamaulipas fueron: Jesús Yahir Rivera Castillo (50 kg Junior) quien obtuvo medalla de oro, Luis Eduardo Arroyo Pérez (65 kg Élite) medalla de bronce y Abisai García Nieto (50 kg Juvenil Dakar) medalla de bronce.

​Los boxeadores de Tamaulipas compitieron ante delegaciones de Tlaxcala, Colima, Tabasco, Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Nayarit y Estado de México.

Se destacó el trabajo realizado por el director de Deportes de Altamira, Jonathan Estopier y del coordinador Cristian Ortiz.

Por Óscar Figueroa

La Razón