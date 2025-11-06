Da ‘volantazo’ y causa percance

Un coche declarado pérdida total y cuatro personas golpeadas, es el saldo de este choque ocurrido en la salida a Ciudad Mante

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Al menos cuatro personas resultaron lesionadas en un fuerte accidente automovilístico ocurrido la tarde del miércoles en la avenida Fidel Velázquez, frente al motel Las Fuentes.

El percance, reportado aproximadamente a las 17:00 horas a la altura de la entrada a la tienda de autoservicio Bodega Aurrerá, involucró a un automóvil Kia de modelo reciente y una camioneta Volvo.

Cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio a los ocupantes de ambos vehículos. Tras la valoración, se determinó que no era necesario trasladar a los lesionados a un hospital.

Según los reportes iniciales, el presunto responsable del accidente es el conductor de la camioneta Volvo. Los hechos se suscitaron cuando este vehículo circulaba de sur a norte por la avenida Fidel Velázquez.

El conductor de la Volvo detuvo su marcha con la intención de ingresar al estacionamiento del establecimiento comercial; sin embargo, al intentar ganar el paso, provocó que el vehículo Kia, que circulaba en sentido contrario (de norte a sur), impactara la parte trasera de la camioneta.

La colisión hizo que la Volvo perdiera el control y se impactara también contra una camioneta de plataforma que se encontraba detenida momentáneamente en el lugar.

Agentes de vialidad acudieron a levantar el reporte correspondiente. Para ese momento, el conductor presuntamente responsable ya había solicitado la presencia de su agente de seguros para que se hiciera cargo de los daños.

Las autoridades consideran que los daños del vehículo Kia constituyen una pérdida total.

Por Alfredo Peña

Expreso – La Razón