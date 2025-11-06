Desconecta Comapa 150 tomas ilegales

Anuncia el organismo que el operativos se intensificarán en la zona norte, donde se sospecha del uso ilegal del recurso para riego y llenado de albercas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Ciudad Victoria ha detectado y desmantelado 150 tomas clandestinas en distintos sectores de la ciudad, informó su gerente general, Fernando García Fuentes, quien adelantó que los operativos se intensificarán en la zona norte, donde se sospecha del uso ilegal del recurso para riego y llenado de albercas.

García Fuentes indicó que las sanciones aplicadas rondan los 10 mil pesos por usuario, aunque solo entre 30 y 40 se han regularizado. “Las demás siguen sin servicio porque no han acudido a contratar”, precisó.

También reveló que, además de tomas irregulares, se han detectado descargas clandestinas de drenaje, lo que representa un riesgo sanitario y técnico.

“Es un robo, pero también un daño a la red que puede generar problemas mayores”, advirtió.

En algunos casos, las conexiones ilegales alcanzan tuberías de hasta 200 metros en zonas sin red formal. “Debemos desmantelarlas porque no hay capacidad para brindar servicio allí”, explicó.

Sobre las palapas con albercas, dijo que se realizan inspecciones para evitar que se llenen con agua de la red pública. “Tenemos un padrón y un grupo de inspectores que revisa los nuevos desarrollos”, comentó.

Comapa mantiene vigente un programa de regularización con descuentos del 100% en recargos y hasta 40% en adeudos, que ha beneficiado a entre mil y mil 500 usuarios, con convenios por cerca de 15 millones de pesos.

Finalmente, García Fuentes recordó que Ciudad Victoria tiene una de las tarifas más bajas del estado, pese al costo del traslado del agua desde 60 kilómetros de distancia, por lo que exhortó a los ciudadanos a pagar puntualmente y evitar prácticas ilegales que afectan a toda la comunidad.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON