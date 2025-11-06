Detiene mujer a fardero en farmacia

Se trata de la misma fémina que en días pasados detuvo a un carterista en la calle Madero.

Un sujeto que trataba de sustraer varios productos de conocida farmacia del centro, fue detenido por una mujer en el interior del negocio.

El nuevo arresto ciudadano ocurrió la mañana del jueves, en la sucursal de Farmacias Guadalajara situada en la calle Madero, entre César López de Lara y Aduana.

En esta ocasión la mujer, que labora en esa zona apoyando a los automovilistas a estacionarse, se percató que un individuo estaba en el interior del negocio ocultando entre sus ropas varios artículos con la finalidad de sustraerlos.

La mujer no lo dudó dos veces y de inmediato sometió al ladrón.

Personal del establecimiento llamó al 911 para que se enviara una patrulla de la Guardia Estatal al sitio.

Luego de una prolongada espera, arribaron los efectivos policiacos quienes arrestaron al sujeto para después llevarlo a la base de la corporación.

Benigno Solís/La Razón