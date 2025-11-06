Dota Armando Martínez de mayor infraestructura al CETis 78

El alcalde de Altamira inauguró la construcción de una barda perimetral en beneficio de más de mil estudiantes

Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal de Altamira para fortalecer la infraestructura educativa, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez inauguró la barda perimetral del CETis No. 78, ubicado en la colonia Tampico-Altamira, obra que beneficiará directamente a mil 84 estudiantes de este plantel.

La construcción consta de 48.5 metros lineales de barda de block, con una altura de 2.30 metros, y representó una inversión de 166 mil 388 pesos provenientes de recursos municipales.

Durante el acto inaugural, el presidente municipal destacó la importancia de invertir en espacios educativos seguros y dignos para los jóvenes altamirenses.

“Esta obra que hoy les entregamos es para garantizarles seguridad a todos ustedes. Por nuestra parte hacemos lo que nos corresponde, porque Altamira somos todos, y somos más los buenos que los malos”, señaló el Dr. Martínez Manríquez.

Por su parte, el director del CETis 78, Ing. Humberto Salvador Meléndez Porras, expresó su agradecimiento al edil por el respaldo constante hacia la comunidad educativa.

“A nombre de la comunidad educativa de este CETis, le damos infinitas gracias por todo el apoyo que nos ha brindado a lo largo de su gestión”, afirmó.

En el evento también estuvieron presentes el comisionado responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI Tamaulipas), Olegario Muñiz Cura, así como funcionarios municipales, síndicos, regidores y personal docente y estudiantil, quienes atestiguaron la entrega oficial de esta importante obra.