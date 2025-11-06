Encuentran con vida a Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

La Fiscalía del Estado informó que el exalcalde fue hallado con vida tras ser reportado como desaparecido el 2 de noviembre.

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, fue localizado con vida luego de ser reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre, informó la Fiscalía General del Estado.

Sin dar más detalles, la dependencia informó la localización del expresidente municipal en redes sociales con una fotografía de la ficha de búsqueda con la leyenda “Localizado”.

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

Reportado desaparecido el 2 de noviembre

La desaparición del expresidente municipal fue denunciada por un familiar ante la Fiscalía General del Estado el pasado 2 de noviembre.

De acuerdo con los reportes, Correa Gómez desapareció tras acudir a la comunidad de Tierras Coloradas en el municipio de Ciudad Hidalgo, a donde había acudido a una actividad social.

Tras darse a conocer la desaparición, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó que se activaron los protocolos de búsqueda y se emitió la ficha para su localización.

Además, ayer se localizó su vehículo y pertenencias, sin embargo, el expresidente municipal no había sido localizado hasta ese momento.

Desaparición, tras asesinato de Carlos Manzo

La desaparición de Correa Gómez se denunció apenas un día después de que Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fuera asesinado durante un evento público, lo que desató manifestaciones violencias.

Manzo había enfrentado a grupos del crimen organizado desde su administración y fue agredido por un joven de 17 años.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el responsable fue identificado como Víctor Manuel “N”, un joven de 17 años, originario del municipio de Paracho.

El cuerpo de Víctor Manuel ‘N’ fue identificado y reclamado. Los dictámenes periciales practicados arrojaron resultado positivo a rodizonato de sodio, lo que confirmó la hipótesis de que se trataba del autor material”, detalló el fiscal estatal Carlos Torres Piña durante una conferencia de prensa en Morelia”, indicó el fiscal estatal.

Tras el homicidio, miles de personas han salido a las calles de diferentes municipios del estado para exigir justicia y que haya más seguridad en el estado.

En tanto, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, fue designada ayer como alcaldesa sustitua de Uruapan y rindió protesta.

Mientras que autoridades federales alistan el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para reforzar la seguridad en el estado.

Para ello, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sostenido reuniones con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y con alcaldes del estado para conocer las necesidades que tienen e incluirlas en el plan de seguridad.

Con información de EXCÉLSIOR