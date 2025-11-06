Esa mujer sí nos representa…

VIDA DIARIA/ROSA ELENA GONZÁLEZ

“Esa mujer sí me representa” dicen mexicanos y mexicanas al ver la valentía de una dama, que, sin gritonear alzo la voz, sin hacerse la víctima hace que la gente le preste atención, sin hacer escándalo mediático mostro su valentía, defendió su derecho a manifestarse en contra de una acción incorrecta y se ganó el respeto de propios y extraños.

Claro que no le hablamos de alguna encumbrada de la política pues la gran mayoría de ellas están muy lejos de tener esas las cualidades, al contrario, son groseras, imprudentes, irresponsables y más que admiración se ganan el repudio de la población.

Le hablamos de FATIMA BOSCH, representante de México en el certamen Miss Universo, una joven mujer oriunda del Estado de Tabasco que con toda elegancia y sin levantar la mano le dio una bofetada al coordinador del evento, un tipo tailandés de nombre NAWAT ITSARAGRISIL que se atrevió a llamarla tonta frente a todas las participantes solo porque ella no se sometía a sus caprichos.

La verdad es que no solo a las mujeres, también a los hombres de este México lindo y querido agrado la postura de BOSCH, porque mostro su calidad como persona, su valor como participante en un certamen, que no solo es una mujer bella, también es inteligente, muestra de ahí mexicanas que no se someten, ni andan con niñerías, sino que afrontan las adversidades y salen airosas de ellas.

BOSCH, con su actitud y valentía demostró su altura, además con su postura, pone en alto al país que representa.

Ojalá aprendieran de FATIMA BOSCH muchas encumbradas y politiquillas que solo causan vergüenza a la nación, cierto, es mucho pedir, pues a diferencia de la Miss México las que se sienten próceres de la política andan haciéndose las víctimas, con niñerías, comportándose como enemigas del pueblo o con payasadas.

Para muestra ahí están la mayoría de las legisladoras federales que en el afán de hacerse notar caen en barbaridades y su léxico las muestra tal cual son, burdas, cobardes con muy poca altura política, cierto, en el mismo tenor anda una que otra diputadita local que en lugar de demostrar que es una mujer responsable y ponerse a trabajar se comporta como niña caprichosa.

Mientras que BOSCH dio catedra de inteligencia, prudencia y dignidad lejos de su tierra donde no tenía respaldo de su gente, menos de un partido político o aplaudidores, solo ella, su gallardía y capacidad para poner las cosas en su justa dimensión.

Gracias a FATIMA México es tendencia internacional porque demostró que hay mexicanas con carácter, que saben defender sus derechos y levantar la voz cuando es necesario sin andarse vanagloriando.

Todo sucedió cuando el coordinador del certamen Miss Universo en Tailandia increpo a la mexicana porque no había subido a sus redes sociales contenido de aquel país, sede del certamen, y como ella dio sus argumentos él, NAWAT, la llamo tonta, pero BOSCH con gallardía lo puso en su lugar, acto seguido ella se puso de pie y salió del salón seguida por otras participantes, eso habla de empatía, de que FATIMA logro conectar con sus compañeras y es popular, no como algunas políticas que dicen ser muy populares y tienen miles de seguidores en redes sociales.

FATIMA BOSCH en entrevista manifestó su respeto ya admiración por Tailandia y su gente, pero que no estaba de acuerdo con la manera y falta de respeto a ella y sus compañeras por parte del coordinador de Miss Universo. Eso también es de aplaudirse, saber respetar, pero defenderse si hay agresión.

En fin, la situación es que México es tendencia internacional gracias a una valiente mujer, a FATIMA BOSCH, representante de nuestro país en el certamen Miss Universo que, con argumentos, inteligencia y valentía puso en su lugar al coordinador. Razón por la que hoy mexicanos y mexicanas dicen que, a diferencia de muchas encumbradas de la política, esa mujer si nos representa.