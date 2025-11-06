Exhorta IETAM a estudiantes de la UAT a defender sus derechos y participar en la Reforma Electoral

TAMPICO, TAM.- “Los derechos deben conocerse y defenderse porque de lo contrario pueden perderse”, afirmó el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Ramos Charre, al inaugurar de manera virtual la consulta ciudadana “Diálogos sobre la Reforma Electoral”, dirigida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Campus Tampico.

Ramos Charre subrayó que el desconocimiento ciudadano sobre los derechos políticos representa un riesgo para la democracia. “Lo que no se conoce, no se valora, y lo que no se valora difícilmente se defiende. En los muros de esta Alma Máter se aprende que los derechos deben conocerse, ejercerse y defenderse, pues de lo contrario se corre el riesgo de perderse”

En tanto, Dámaso Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas manifestó que la consulta ciudadana sobre la Reforma Electoral representa una oportunidad de diálogo y participación plural.

«Un ejercicio académico y cívico qué busca aportar ideas, análisis y propuestas que fortalezcan el desarrollo democrático de nuestro país. Es para la Universidad Autónoma de Tamaulipas abrir sus puertas al diálogo, al pensamiento crítico y a la participación plural e informada en un tema que forma parte de la vida pública la Reforma Electoral»

En Tampico, ante Tania Gisel Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas; Elda Ruth De Los Reyes Villarreal, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT campus sur exhortó a la participación de las y los representantes de la sociedad civil a establecer propuestas que permita que todas las voces se escuchen en la Reforma Electoral.

«Que no se queden vírgenes. Ustedes pueden hablar, Ustedes puedan proponer, que Ustedes puedan discutir

Desde distintos municipios se Tamaulipas en el Centro Universitario Sur Tampico como moderador, André Norberto García Repper; moderadores José Isabel Luna Chávez, Iván Barrios, Juana Margarita Leija de la Luz, Marco Antonio Barraza Cepeda, Daniel Arturo Trejo Aldape, María de Jesús Sánchez, responsable Elda Ruth de los Reyes a la transmisión se sumaron los campus Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros de la UAT.

Las autoridades consideraron que se registró un diálogo enriquecedor por el compromiso para construir una reforma con reglas claras y resultados electorales confiables.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón