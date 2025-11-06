Frena a región sur el rezago vial: IP

El Presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas dijo que el problema con las carreteras ya es un factor de riesgo para la competitividad de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- La saturación de las carreteras y vialidades en el sur de Tamaulipas ya es catalogado como un factor de riesgo para la competitividad industrial de Altamira.

El acelerado crecimiento de la región ha superado la capacidad de su infraestructura de transporte.

El problema afecta tanto al movimiento del transporte de carga como al traslado del personal operativo.

Adonay Navarro Saad, presidente de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), señaló que la zona enfrenta una creciente presión sobre su infraestructura.

La zona conurbada (Tampico, Ciudad Madero y Altamira) tiene una cantidad de vehículos en circulación que la infraestructura actual no puede soportar. Se estima un crecimiento desmedido en el parque vehicular en las últimas dos décadas.

Las vialidades principales, como la Avenida Hidalgo y la Carretera Tampico-Mante, fueron diseñadas para un flujo vehicular mucho menor, sin prever el crecimiento poblacional e industrial. Expertos señalan que la falta de planeación a largo plazo es la causa principal del colapso.

Por Óscar Figueroa

Expreso La Razón