Joven cayó de un segundo piso y terminó hospitalizado

El incidente ocurrió la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en la calle Fresno, lugar al que se movilizaron en apoyo brigadistas de la base Rescate Voluntarios de Altamira para darle los primeros auxilios.

De manera accidental un joven cayó de un segundo piso en la Colonia Valle Verde del municipio de Altamira, resultando con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en la calle Fresno, lugar al que se movilizaron en apoyo brigadistas de la base Rescate Voluntarios de Altamira para darle los primeros auxilios.

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que la persona, cuya identidad no fue proporcionada, cayó de considerable altura al perder el equilibrio en un segundo piso, quedando tendido sobre suelo de arena.

Los brigadistas le dieron oportuna atención y a bordo de una ambulancia del Sistema DIF Municipal fue canalizado al área de urgencias del Hospital «Dr Rodolfo Torre Cantú», donde su estado de salud era reportado como estable.