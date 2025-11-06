Juventud, pieza clave para construir la Reforma Electoral en Tamaulipas

Martínez López expresó la importancia de escuchar sin distingo de partidos políticos a todos los sectores de la sociedad civil, y consideró que estos espacios permiten abrir el debate con una visión más incluyente.

La participación activa de la juventud es esencial para lograr una Reforma Electoral sólida y representativa en Tamaulipas, afirmó la diputada local Lucero Deosdady Martínez López, al participar en la consulta ciudadana “Diálogos sobre la Reforma Electoral”, realizada en el Campus Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“Invitaciones realmente apartidistas no existen, por eso estos diálogos son valiosos, porque nos permiten conocer lo que las juventudes y las personas adultas están manifestando”, expresó.

Reconoció que existen opiniones diversas y posiciones encontradas respecto a los cambios que podrían incorporarse en la legislación electoral; sin embargo, subrayó que la mayoría coincidió en la necesidad de una reforma que fortalezca la participación ciudadana y reduzca los costos del aparato electoral.

“Hay coincidencia en reforzar los mecanismos de participación, usar las redes sociales para incentivar la participación y promover una conciencia cívica ciudadana”

Martínez López dijo que la mayoría de los jóvenes expresó desinterés por involucrarse en el proceso electoral, por lo que consideró urgente organizar más foros y actividades prácticas que fomenten la participación más allá del ámbito teórico.

La diputada dijo que la escucha abierta y el diálogo entre generaciones serán determinantes para integrar una Reforma Electoral moderna, funcional y cercana a la ciudadanía, en la que las voces jóvenes no queden al margen.

Cynthia Gallardo

La Razón