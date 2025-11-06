Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, tenía 24 años de edad; el lunes pasado anotó touchdown

El equipo de la Estrella Solitaria confirmó el lamentable deceso en sus redes por medio de un comunicado

Tragedia en la NFL. Apenas el pasado Monday Night Football, Marshawn Kneeland había recuperado un despeje bloqueado para anotar su primer touchdown en la NFL. Sin embargo, este jueves por la mañana, los Dallas Cowboys anunciaron su fallecimiento a los 24 años.

Sin ofrecer más detalles, el equipo de la estrella solitaria emitió un comunicado: «Es con extrema tristeza que los Dallas Cowboys compartimos que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn era un compañero de equipo querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones respecto a Marshawn están con su novia Catalina y su familia».

Kneeland, jugador de segundo año, había logrado su primera anotación en la liga el pasado lunes, durante el duelo de la Semana 9 frente a los Arizona Cardinals, luego de recuperar un balón tras un despeje bloqueado.

Llegó a la NFL en el Draft de 2024 como selección de segunda ronda (pick 56), tras una destacada etapa en Western Michigan, donde acumuló 149 tacleadas y 12.5 capturas de mariscal de campo. En su corta carrera profesional disputó 18 partidos —cuatro de ellos como titular— y registró 26 tacleadas, cinco para pérdida de yardas, cuatro golpes al mariscal y una captura.

El mensaje de la NFL

«Estamos profundamente entristecidos por la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, amigos y sus compañeros de equipo».

Su agente también se pronunció

Jonathan Perzley, representante de Kneeland, compartió un emotivo mensaje:

«Me estremece confirmar que mi cliente y amigo más querido, Marshawn Kneeland, falleció anoche. Lo vi luchar desde un niño esperanzado en el oeste de Michigan con el sueño de ser un profesional respetado para los Dallas Cowboys. Marshawn invirtió su corazón en cada chasquido, cada práctica y cada momento en el campo. Perder a alguien con su talento, espíritu y bondad es un dolor que difícilmente puedo expresar con palabras. Me duele el corazón por su familia, sus compañeros de equipo y todos los que lo amaron, y espero que sientan el apoyo de toda la comunidad futbolística durante este tiempo inimaginable. Le pido que, por favor, le dé a sus seres queridos la privacidad y la compasión que necesitan mientras lloran esta tremenda pérdida.»

