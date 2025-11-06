Pide Chucho Nader más presupuesto para la infraestructura hidráulica

Nader exige mayor inversión federal para infraestructura y seguridad en Tampico y Madero, y rechaza recortes al presupuesto.

El diputado federal Chucho Nader, solicitó apoyo para el desarrollo pesquero y nueva infraestructura hidráulica en Tampico y Ciudad Madero.

Durante la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, Chucho Nader criticó los recortes propuestos, que afectan áreas clave para Tamaulipas, especialmente Tampico y Ciudad Madero.

El legislador del PAN destacó la falta de una visión a corto y largo plazo en el presupuesto, que reduce fondos para salud y seguridad pública.

“Este presupuesto carece de perspectiva debido a los significativos recortes en seguridad y salud. También se ha disminuido el financiamiento en el ramo 033 para entidades y municipios, así como en el ramo 028, que apoya proyectos estatales y municipales”, señaló.

Nader lamentó la aprobación anticipada del dictamen, que limitó el debate y las propuestas de diversos distritos del país. Aun así, planteó reservas para aumentar recursos para Tamaulipas, enfocándose en proyectos hidráulicos.

“Hoy presentamos reservas al presupuesto 2026 para asegurar fondos para proyectos en seguridad y pesca sustentable en la zona marítima de Tamaulipas”, agregó.

Además, Nader solicitó más inversión en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento en Tampico y Ciudad Madero.

“Proponemos construir drenes pluviales para gestionar escurrimientos de lluvia, evitando así riesgos en zonas críticas, lo que representa un significativo costo-beneficio”, destacó.

Finalmente, Nader instó al Gobierno Federal a reconsiderar sus aportaciones a estados y municipios, para facilitar el desarrollo de proyectos de crecimiento y bienestar social.

