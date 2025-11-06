Pintan mural en memoria de Carlos Manzo

Los artistas buscan honrar la memoria del presidente municipal con en uno de los muros a la entrada del Parque Nacional de Uruapan “Barranca del Cupatitzio”

CIUDAD DE MÉXICO.-Artistas visuales del municipio de Uruapan, pintaron un mural dedicado a Carlos Manzo Rodríguez, alcalde asesinado el pasado sábado 1 de noviembre.

Son cerca de 7 jóvenes los que propusieron al Ayuntamiento de Uruapan honrar la memoria de Manzo Rodríguez con un mural a las afueras del Parque Nacional de Uruapan “Barranca del Cupatitzio”.

“Estamos muy familiarizados con lo que él buscaba para la sociedad, nosotros también queremos un Uruapan más tranquilo. Para nosotros es un líder, es una persona que quería el bien para su comunidad, igual que todos aquí en Uruapan buscamos eso”, dijo el muralista Francisco Javier, conocido como “Dash”.

El mural muestra a Manzo con su típico sombrero

En el mural fue trazado el rostro de Carlos Manzo con su característico sombrero; también lleva un listón con su nombre, fecha de nacimiento y fecha de defunción.

Flores de cempasúchil adornan el semblante del alcalde asesinado, como recordatorio de que su muerte ocurrió durante la celebración del Día de Muertos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO