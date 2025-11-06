Planea tus compras este Buen Fin

FINANZAS FAMILIARES/ANGÉLICA GONZÁLEZ LÓPEZ

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo el Buen Fin 2025, una de las temporadas comerciales más esperadas del año, donde las tiendas físicas y digitales ya se preparan para ofrecer descuentos y promociones para atraer a los hogares mexicanos que buscan adelantas compras navideñas o renovar bienes duraderos. Pero, ¿cómo llega la confianza del consumidor a esta edición? ¿Están las familias en condiciones de gastar más o se impondrá la cautela?

La confianza del consumidor es un indicador que mide cómo perciben las personas su situación económica presente y futura, es decir, si consideran que están mejor o peor antes y si creen que en los próximos enfrentarán mejoras o dificultades. El indicador dice que cuando la confianza es alta, las personas tienden a gastar más, a tomar decisiones importantes como cambiar de vivienda o adquirir un auto. Pero, cuando la confianza baja, el consumo se modera o incluso se aplaza.

En octubre de 2025, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) mostró una mejora respecto al mes anterior. Aunque la cifra general fue de 46.3 puntos, un aumento mensual de 0.5 unidades, sigue lejos de los niveles previos a la pandemia y refleja una recuperación todavía frágil. No obstante, este ligero repunto previo al Buen Fin sugiere que algunas familias podrían animarse a gastar, especialmente si encuentran ofertas atractivas y tiene certidumbre sobre su empleo e ingresos.

Además del ICC, otro dato relevante es el Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP) que mide directamente el gasto en bienes y servicios dentro del país. Y, aunque parece que el consumo sigue siendo el motor más dinámico de la demanda agregada en México, la inflación y los retos económicos son factores que podrían impulsar al consumo con riesgos, en dado caso que no se acompañe con una planeación financiera.

Ahora bien, la razón por la cual es importante saber esto es porque durante el Buen Fin es común dejarse llevar por las ofertas y promociones a meses sin intereses; aunque, esta modalidad puede ser útil si se usa prudencia, también puede generar problemas financieros si se abusa de ella. Un error muy frecuente es asumir que los pagos pequeños no afectan mucho, pero si se acumulan varios, pueden comprometer el presupuesto mensual y llevar al sobreendeudamiento.

Es por este motivo que antes de hacer compras en esta temporada, vale la pena hacerse unas preguntas clave, ¿realmente necesito este producto o servicios?, ¿tengo dinero ahorrado o lo pagaré a crédito?, ¿puedo cumplir con los pagos sin afectar los gastos fijos?

Responder con honestidad estas preguntas evitará compras compulsivas y toma de decisiones más conscientes. Pero, si decides aprovechar el Buen Fin recuerda: hacer una lista de prioridades, comparar precios antes de la semana a la temporada, prefiere pago de contado o meses sin intereses reales, y, no comprometas tus ahorros de emergencia.

La confianza del consumidor ha mostrado signos de mejora, pero aún persisten retos estructurales, aunque disfrutar del Buen Fin no debe estar peleado con el bienestar financiera. Se puede comprar con inteligencia, aprovechar descuentos reales y mejorar la calidad de vida…sin perder la estabilidad de las finanzas del hogar.