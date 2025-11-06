Poder Judicial de Tamaulipas busca presupuesto de mil 200 millones para 2026

“Estamos haciendo una solicitud de presupuesto muy conservadora, conscientes de la distribución y de la carga presupuestal, pero también con proyectos concretos que ofrecen resultados”, señaló la titular del Supremo Tribunal de Justicia.

Con una proyección “muy conservadora” y basada en necesidades reales de operación, el Poder Judicial de Tamaulipas solicitó un presupuesto de mil 200 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, informó la presidenta de ese órgano, Tania Gisela Contreras López.

Dijo que el monto solicitado contempla solo el incremento por inflación y el aumento al salario mínimo.

Contreras López explicó que el Poder Judicial recibió mil 200 nuevos expedientes y requiere la contratación de al menos 100 trabajadores más, entre: secretarios, proyectistas y oficiales, para atender la creciente carga laboral, especialmente en juzgados de Altamira.

Reconoció que la institución enfrenta múltiples necesidades, pero aseguró que existe “voluntad e ingenio” para resolver los retos mediante una reingeniería institucional que se aplicará la próxima semana.

El objetivo, dijo, es equilibrar la carga laboral y los recursos entre los distintos juzgados.

“Vamos a extinguir juzgados con poca carga de trabajo y crear uno estatal que opere con apoyo tecnológico, lo que permitirá acercar la justicia de manera remota”

Durante su participación en los ‘Diálogos sobre la Reforma Electoral’ realizados en el campus Sur de la UAT, Contreras López informó además que en los 34 días de su gestión se han retirado más de 15 toneladas de basura en las instalaciones judiciales, como parte de una limpieza y diagnóstico integral del rezago en los distintos municipios del estado.

Cynthia Gallardo

La Razón