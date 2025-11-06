Proponen crear corredor seguro rumbo al Mundial

El objetivo es garantizar protección a los visitantes que transiten por Tamaulipas durante la justa deportiva internacional del próximo año

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El diputado Gerardo Peña Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para crear un corredor seguro turístico rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La propuesta busca que el Gobierno del Estado se coordine con instancias federales para implementar una estrategia integral de seguridad y asistencia médica.

El objetivo, dijo Peña Flores, es garantizar protección a los visitantes que transiten por Tamaulipas durante la justa deportiva internacional del próximo año.

Asimismo, propuso invertir en infraestructura, promoción turística y desarrollo económico y cultural, aprovechando la derrama económica que dejará el Mundial en la región.

El legislador subrayó que México podría recibir más de 32 mil millones de pesos derivados del evento futbolístico más importante del planeta.

Recordó que Nuevo León estima 20 mil millones de pesos en beneficios y la llegada de más de 400 mil turistas nacionales y extranjeros.

Peña advirtió que Tamaulipas debe prepararse para recibir a viajeros que ingresarán por Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo o Ciudad Victoria rumbo a Monterrey.

“Debemos ofrecer seguridad, atención médica y carreteras funcionales que transmitan confianza y hagan que los visitantes quieran regresar”, afirmó.

El diputado panista resaltó la necesidad de invertir en iluminación, señalización, patrullaje y auxilio carretero a lo largo de las principales rutas estatales.

Alertó que, si no se fortalecen las medidas preventivas, los visitantes podrían ser vulnerables ante la delincuencia o la falta de servicios.

“Un incidente en nuestras carreteras dañaría la imagen de Tamaulipas y de México ante el mundo”, enfatizó Peña Flores.

Propuso además establecer mesas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para planear acciones de seguridad, capacitación y promoción turística.

La intención es que negocios locales y municipios fronterizos puedan beneficiarse de la derrama económica con servicios de hospedaje y alimentación.

Peña sostuvo que la cercanía con Texas y Monterrey representa una oportunidad única para posicionar productos y cultura tamaulipeca ante el mundo.

“Debemos mostrar al país y al extranjero lo mejor de Tamaulipas: su hospitalidad, seguridad y riqueza cultural”, puntualizó el legislador panista.

El punto de acuerdo aprobado solicita a Gobierno del Estado coordinarse con la Federación para ejecutar la estrategia antes del evento mundialista.

Concluyó que este plan no solo promoverá turismo, sino que impulsará la economía local y fortalecerá la confianza en Tamaulipas.

Por Arturo Rosas H

EXPRESO-LA RAZON